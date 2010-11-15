نتایج امیدبخش فاز دوم آزمایش بالینی واکسن ایدز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی "باربارا انسولی" از موسسه عالی بهداشت اولین نتایج فاز دوم آزمایشات بالینی واکسن ایدز را در مجله علمی Plos One منتشر کردند.

در فاز دوم این آزمایشات برای 87 بیمار به مدت 48 هفته این واکسن تجویز شد که به گفته "انسولی" نتایج به دست آمده بسیار سریع و چشمگیر بود.

این واکسن که برپایه پروتئینی به نام Tat عمل می کند 15 سال قبل ایجاد شد و در سال 2009 فاز دوم آزمایشات بالینی آن بر روی 87 بیمار در 11 مرکز تحقیقاتی بالینی ایتالیا آغاز شد.

درمان با واکسن در مدت 48 هفته و در دو دوز مختلف 5/7 و 30 میلیگرم به مدت 3 یا 5 بار تزریق زیرپوستی انجام شد و نتایج آن علاوه بر اینکه تائید کرد پروتئین Tat نه تنها نقشی کلیدی در ساخت پاسخهای ایمنی پادتنی و سلولی ایفا می کند بلکه می تواند تا حد چشمگیری تغییرات سیستم ایمنی را که در اثر آلودگی به ویروس HIV ایجاد می شوند کاهش دهد.

نتایج این آزمایشات نشان داد که بیماران واکسینه شده افزایش چشمگیر سلولهای T CD4 و لنفوسیتهای B را نشان دادند.

"انسولی" در این خصوص توضیح داد: "این نتایج که با همکاری 11 مرکز بالینی به دست آمد نشان می دهند که واکسیناسیون درمانی با پروتئین Tat در کنار داروهای ضدویروسی رایج می تواند تاحد چشمگیری دستگاه ایمنی بیماران را بهبود بخشد."

فاز دوم آزمایشات بالینی این واکسن هنوز به اتمام نرسیده است و در مرحله بعد این فاز، دانشمندان قصد دارند تعداد بیماران شرکت کننده را از 87 به 128 و سپس به 160 بیمار افزایش دهند.

در آینده باید بررسی شود که آیا واکسیناسیون به تنهایی می تواند عمل کند و به طور کامل جایگزین داروهای فعلی شود یا خیر.

براساس گزارش لارپوبلیکا، تمام داوطلبان شرکت کننده در این آزمایش نه تنها از نظر درمانهای فیزیکی بلکه همچنین از نظر درمانهای روحی نیز تحت کنترل قرار داشتند.