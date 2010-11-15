نظارت گشتهای غیر محسوس بر عملکرد تاکسیهای پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش تمایل به استفاده از وسایل نقلیه عمومی، برای آنکه تاکسی ها با تمام ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی کنند و تاکسی غیر فعالی نداشته باشیم گشت های ویژه ای توسط تاکسیرانی و شرکت های خصوصی بر عملکرد تاکسی ها نظارت می کنند و همچنین بازرسان غیر محسوسی در تمام مناطق عملکرد تاکسی ها را نظارت می کنند.

وی افزود: همچنین برای جلوگیری از خواب و غیر فعال بودن تاکسی ها با پارکینگ های عمومی و پارکینگ ادارات هماهنگی های را صورت داده ایم که از پارک بلند مدت تاکسی ها ممانعت کنند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: اقدامات گسترده ای برای شناسایی تاکسی های غیر فعال صورت گفته که پس از شناسایی تاکسی ها غیر فعال آنها باید در هیئت انضباطی پاسخ گو باشند.

وی تاکید کرد: از آنجا که محدوده طرح ترافیک نیز به صورت کاملا مکانیزه کنترل می شود، پس از شناسایی تاکسی های غیر فعال مکاتبات لازم صورت می گیرد تا پلاک این خودروها از لیست خودروهای مجاز ورود به محدوده طرح ترافیک حذف شود و دیگر تاکسی های غیر فعال نتوانند در محدوده طرح ترافیک تردد کنند.