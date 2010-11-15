اعزام هزار تیم پزشکی بسیج به مناطق محروم/ برگزاری 4 هزار اجلاس بصیرتی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشستی خبری با خبرنگاران، برنامه های هفته بسیج را تشریح و در رابطه با برنامه های روز اول که با شعار بسیج، مسجد و قرآن است، گفت: در این روز ما گلباران حرم مطهر امام راحل را خواهیم داشت و همچنین بسیج نمایشگاهی تحت عنوان جهاد همه جانبه برگزار می کنند، ضمنا دیدار با مراجع عظام نیز در برنامه های این هفته در نظر گرفته شده است.

وی از برپایی نمایشگاه‌ بسیج و جهاد همه‌جانبه در 20 هزار مسجد سراسر کشور خبر داد و گفت: در این نمایشگاه‌ آثار فرهنگی، هنری، ادبی و علمی بسیجیان و نخبگان هر محله در مسجد همان محل قرار داده می‌شود و در شب عید غدیر صاحبان آثار برتر در هر مسجد از سوی بسیج و ائمه جماعات مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین خبر از برپایی همایش مشترک ائمه جماعات سراسر کشور در شهرستان‌ها با روسای هیئت امناء و فرماندهان پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات داد و افزود: این نشست‌ها با هدف ایجاد وحدت بیشتر میان ارکان مهم مساجد برگزار می‌شود.

نقدی در ادامه اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب مقاومت در یک هزار مسجد کشور و افتتاح این نمایشگاه‌ به صورت نمادین در نماز جمعه تهران از دیگر برنامه‌های روز اول هفته بسیج خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین شعار روز دوم هفته بسیج را "خودباوری و جهاد علمی " اعلام کرد و در تشریح برنامه های آن گفت: محور برنامه های روز دوم دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خواهد بود که برگزاری نشست‌های بزرگ جهاد علمی دانشجویان در تمامی دانشگاه‌های کشور از جمله آن برنامه ها است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تجلیل از آثار برتر بسیجیان شامل اختراعات، ابتکارات و پژوهش‌هایی که به نتیجه رسیده است گفت: مرحله نهایی این جشنواره در سطح استان‌ها در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار می‌شود همچنین همایشی در کنار این جشنواره با یاد شهید دکتر مسعود علی‌محمد دانشمند برجسته فیزیک که سال گذشته توسط جنایتکاران صهیونیستی به شهادت رسید برگزار می شود.

نقدی در ادامه تشریح برنامه های روز دوم هفته بسیج گفت: در این روز که سالگرد تشکیل بسیج طلبه و دانشجو به فرمان امام (ره) است، علاوه بر برنامه‌های دانشجویی، برنامه‌های دیگری در قم با هدف بزرگداشت شهید شریف قنوتی از شهدای عارف طلبه در جنگ تحمیلی با حضور هزاران طلبه بسیجی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: جشنواره علم ‌پژوهان آرمان‌خواه به منظور تجلیل از دانشجویان بسیجی برتر دانشگاه‌های از دیگر برنامه‌های روز دوم خواهد بود و برای نخستین مرتبه در کشور 4 پژوهشکده مجازی به عنوان یک کار ابتکاری در عرصه علمی افتتاح خواهیم کرد البته 21 پژوهشکده در طول سال آینده افتتاح خواهد شد که 4 پژوهشکده اول آن حقوق، پزشکی جامعه‌نگر، فناوری اطلاعات و پژوهشکده زن 4 پژوهشکده‌ای است که در این روز افتتاح می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به شعار روز سوم هفته بسیج با عنوان "بسیج، سازندگی و خدمتگزاری " گفت:دراین روز علاوه بر افتتاح همزمان 300 پروژه محرومیت زدایی در کشور که پروژه اصلی آن در آذربایجان غربی برگزار خواهد شد، خدمات جامعه پزشکی شامل 7 بیمارستان صحرایی در مناطق سیستان، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، ایلام، کرمان و هرمزگان را خواهیم داشت که در آن پزشکان علاوه بر معاینه و درمان به انجام عمل جراحی تخصصی و فوق تخصصی نیز خواهند پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین هزار تیم پزشکی به منظور معاینه و ویزیت رایگان محرومین به مناطق مختلف کشور اعزام می‌شوند.

نقدی اضافه کرد: در این شب رزمایش بزرگ یک میلیون نفری رزمندگان بسیجی با عنوان "فدائیان ولایت " و با شعار لبیک یا علی به منظور ارتقای آمادگی دفاعی و تقویت بنیه دفاعی کشور و نیز به منظور تجدید بیعت با ولایت در مناطق مختلف کشور برگزار می‌شود که فردای آن روز و در روز چهارم هفته بسیج، این بسیجیان در مناطق خود اجتماع خواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: این اجتماع در تهران با حضور 110 هزار بسیجی با یاد حماسه غدیر برگزار می‌شود که علاوه بر این حرکت نمادین بیعت با ولایت، یک اقدام ابتکاری و خلاقانه نیز در منطقه عمومی جمکران با حضور هزار هنرمند و ده‌ها هزار نفر از مردم برگزار خواهد شد که طی این برنامه‌، موضوع غدیر خم بازسازی می‌شود تا نشان دهیم بسیج همان امتداد غدیر است.

وی به برگزاری 4هزار اجلاس بصیرتی در کشور و نیز غبارروبی از مزار شهدا اشاره کرد و گفت: شعار روز چهارم "بسیج، ولایت و بصیرت " است که همزمان با آن، 440 ساختمان جدید برای پایگاه‌ها افتتاح خواهد شد چرا که برخی پایگاه‌ها از مکان مناسبی برخوردار نیستند.

نقدی همچنین از افتتاح 75 حوزه مقاومت، 5 اردوگاه و 5 کانون ورزشی بسیج در این روز خبر داد و گفت: در این روز به دنبال فعالیت خیرخواهانه بسیجیان کشور که از همین امسال آغاز شد 4 هزار و 818 جهیزیه برای زوج‌های جوان و محروم محلات در پایگاه‌ها جمع آوری شده که به آنها تقدیم خواهد شد.

وی اعلام کرد: علاوه بر این و کمک‌های مردمی بسیجیان زمینه آزادی 272 نفر از زندانیانی که استحقاق آزادی را دارند، فراهم شده است.

نقدی به شعار روز پنجم هفته بسیج با عنوان "بسیج، انتظار و اقتدار " اشاره کرد و گفت: به دلیل همزمانی روز پنجم با روز جمعه تجمع بزرگ بسیجیان در نماز‌های جمعه و سخنرانی فرماندهان بسیج شهرها در نماز جمعه شهرشان را خواهیم داشت که این برنامه به صورت راهپیمایی از محل‌های دعای ندبه به سمت محل برگزاری نماز‌های جمعه انجام می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: همچنین مراسم دعای ندبه در این روز در مسجد جمکران برگزار خواهد شد.

وی شعار روز ششم هفته بسیج را "جوان و ورزش " معرفی کرد و افزود: در این روز فعالیت‌های ورزشی از جمله صعود 3 هزار دانشجو با قله‌های شهرهای مربوطه و نیز مسابقات موتور سواری رالی در طول مرز غربی کشور و نیز رونمایی از کتاب "بر سکوی عرش " که سرگذشت بسیجیان شهید است را خواهیم داشت.

وی گفت: در این روز همچنین اعلام برنامه‌های مسابقات بومی و محلی و نیز آغاز جشنواره کشوری تئاتر بسیج به همت سازمان بسیج هنرمندان در تبریز صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان بسیج شعار روز هفتم را "بسیج، عفاف و سلامت اجتماعی " دانست و گفت: در این روز برنامه بسیج جامعه زنان و انجام مشاوره‌های مختلف در کانون‌های بسیج و تمرکز بر روی موضوع آموزش زندگی سالم و نیز فراخوان جشنواره رسانه‌ای عفاف و حجاب برگزار خواهد شد.

نقدی همچنین به برپایی 9 نمایشگاه فناوری پیشرفته در 9 دانشگاه صنعتی برتر به همت بسیج اساتید و وزارت دفاع اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه می‌تواند نقطه شروعی برای ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه داشته باشد.