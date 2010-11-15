تلاش تعدادی از نمایندگان برای بازگرداندن اختیارات بانک مرکزی به دولت

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: روز گذشته مجلس مصوبه ای گذراند که بر اساس آن اختیارات رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی کاهش پیدا می کند و وزن بخش خصوصی افزایش داده می شود.

وی گفت: روز گذشته نیز دولت با این پیشنهاد مخالفت کرد اما پیشنهاد مذکور در مجلس رای آورد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد: هم اکنون طرح اصلاحی با امضای بیش از 50 نماینده که نسبت به این مصوبه معترض هستند تهیه شده است.

وی گفت: طبق آیین نامه مجلس می توان طرح اصلاحی را با بیش از 50 امضا تقدیم مجلس کرد.

اسماعیلی گفت: تلاش ما این است که این ماده به کمیسیون تلفیق باز گردد و در آن کمیسیون تصمیم دیگری گرفته شود.