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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

اختصاصی مهر/

تلاش تعدادی از نمایندگان برای بازگرداندن اختیارات بانک مرکزی به دولت

تلاش تعدادی از نمایندگان برای بازگرداندن اختیارات بانک مرکزی به دولت

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس از تهیه طرح اصلاحی توسط تعدادی از نمایندگان برای تغییر مصوبه مجلس که از اختیارات دولت در بانک مرکزی می کاهد خبر داد.

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: روز گذشته مجلس مصوبه ای گذراند که بر اساس آن اختیارات رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی کاهش پیدا می کند و وزن بخش خصوصی افزایش داده می شود.

وی گفت: روز گذشته نیز دولت با این پیشنهاد مخالفت کرد اما پیشنهاد مذکور در مجلس رای آورد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد: هم اکنون طرح اصلاحی با امضای بیش از 50 نماینده که نسبت به این مصوبه معترض هستند تهیه شده است.

وی گفت: طبق آیین نامه مجلس می توان طرح اصلاحی را با بیش از 50 امضا تقدیم مجلس کرد.

اسماعیلی گفت: تلاش ما این است که این ماده به کمیسیون تلفیق باز گردد و در آن کمیسیون تصمیم دیگری گرفته شود.

کد مطلب 1192267

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