به گزارش خبرنگار مهر در قم، جمعی از اساتید گفتمانهای دینی در جلسه کارگاهی که صبح دوشنبه در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد در سخنانی توسعه و گسترش فعالیتهای مربوط به ارتقای سطح بینش دینی از جمله برگزاری جلسات گفتمانهای دینی را خواستار شدند.
یکی از اساتید گفتمان دینی در قم در این جلسه با اشاره به تهدیدها و هجمههای وسیعی که علیه فرهنگ تشیع میشود اظهار داشت: دشمنان اعتقادات نوجوانان و جوانان ما را مورد هدف قرار دادهاند و بهترین راهکار برای مقابله با این تفکرات و شبهات، پاسخگویی به سئوالات این قشر حساس جامعه در قالب گفتمانهای دینی است.
حجتالاسلام یوسف غلامی با اشاره به استقبال نوجوانان و جوانان از شرکت در جلسات گفتمانهای دینی، افزود: این جلسات به خاطر برقراری ارتباط دوسویه بین استاد و مخاطبان از تاثیرگذاری بالایی برخوردار است از این رو مورد استقبال گروههای هدف قرار میگیرد.
وی با اشاره به محرومبودن قم در مسائل فرهنگ دینی تصریح کرد: برخی مناطق قم از سایر استانهای کشور محرومتر است و نیاز به توجه ویژه دارد.
کارگروه آسیبشناسی گفتمانهای دینی تشکیل شود
حجتالاسلام محمد لقمانیان نیز خواستار تشکیل کارگروه آسیبشناسی گفتمان دینی شد و اظهار داشت: اساتید گفتمانهای دینی از تجارب ارزشمندی برخوردارند و باید از این تجارب در مسیر شناسایی و رفع آسیبها و چالشهای فراروی گفتمانهای دینی استفاده کرد.
وی با اشاره به نیاز روز نوجوانان و جوانان به مفاهیم مهم و تاثیرگذار در فرهنگ دینی، تأکید کرد: نوع و ماهیت هجمه دشمنان نسبت به گذشته بسیار گستردهتر و متفاوت تر شده است و از این رو باید موضوعات جدید و مبتلابه و راهکارهای رفع آن برای گروههای هدف تشریح و تبیین شود.
گسترش فرقههای نوظهور خطرناک است
حجتالاسلام خیرالله نیکخواه نیز در این جلسه، گسترش عرفانهای نوظهور و نحلههای انحرافی را خطرناک توصیف کرد و یادآور شد: متاسفانه این فرقهها به خاطر جذابیت ظاهری که برای نوجوانان و جوانان دارد گسترش یافته و برای مقابله با آنها باید بینش دینی جوانان را از طریق برگزاری جلسات دو سویه ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: حجم پرسشهای نوجوانان و جوانان از اساتید گفتمانهای دینی به حدی زیاد است که امکان پاسخگویی به آنها در یک جلسه وجود ندارد.
حجتالاسلام هادی عباسی نیز بر لزوم اطلاع رسانی مناسب قبل از برگزاری گفتمان دینی در مدارس و دانشگاهها تأکید کرد و یادآور شد: باید قبل از برگزاری جلسات گفتمان دینی، موضوعات نیازسنجی شود و بر اساس مسائل مبتلابه جامعه، این موضوعات رصد شود.
وی تصریح کرد: برای ارتقای سطح بینش دینی نوجوانان و جوانان باید کتابهایی تهیه در کتابخانههای مدارس و دانشگاهها قرار داده شود تا جوانان در فرصتهای لازم به این کتابها مراجعه کنند.
جمعی از اساتید قم:
گسترش گفتمانهای دینی بهترین راه مقابله با فرقههای انحرافی است
قم - خبرگزاری مهر: اساتید گفتمانهای دینی استان قم با اشاره به هجمههای شدید دشمنان علیه تشیع، خواستار گسترش گفتمانهای دینی در سطح کشور به ویژه استان قم جهت مقابله با ترویج فرقههای انحرافی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، جمعی از اساتید گفتمانهای دینی در جلسه کارگاهی که صبح دوشنبه در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد در سخنانی توسعه و گسترش فعالیتهای مربوط به ارتقای سطح بینش دینی از جمله برگزاری جلسات گفتمانهای دینی را خواستار شدند.
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