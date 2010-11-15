به گزارش خبرنگار مهر در قم، جمعی از اساتید گفتمان⁯های دینی در جلسه کارگاهی که صبح دوشنبه در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد در سخنانی توسعه و گسترش فعالیت⁯های مربوط به ارتقای سطح بینش دینی از جمله برگزاری جلسات گفتمان⁯های دینی را خواستار شدند.



یکی از اساتید گفتمان دینی در قم در این جلسه با اشاره به تهدیدها و هجمه⁯های وسیعی که علیه فرهنگ تشیع می⁯شود اظهار داشت: دشمنان اعتقادات نوجوانان و جوانان ما را مورد هدف قرار داده⁯اند و بهترین راهکار برای مقابله با این تفکرات و شبهات، پاسخگویی به سئوالات این قشر حساس جامعه در قالب گفتمان⁯های دینی است.



حجت⁯الاسلام یوسف غلامی با اشاره به استقبال نوجوانان و جوانان از شرکت در جلسات گفتمان⁯های دینی، افزود: این جلسات به خاطر برقراری ارتباط دوسویه بین استاد و مخاطبان از تاثیرگذاری بالایی برخوردار است از این رو مورد استقبال گروه⁯های هدف قرار می⁯گیرد.



وی با اشاره به محروم⁯بودن قم در مسائل فرهنگ دینی تصریح کرد: برخی مناطق قم از سایر استانهای کشور محرومتر است و نیاز به توجه ویژه دارد.



کارگروه آسیب⁯شناسی گفتمان⁯های دینی تشکیل شود



حجت⁯الاسلام محمد لقما⁯نیان نیز خواستار تشکیل کارگروه آسیب⁯شناسی گفتمان دینی شد و اظهار داشت: اساتید گفتمان⁯های دینی از تجارب ارزشمندی برخوردارند و باید از این تجارب در مسیر شناسایی و رفع آسیب⁯ها و چالش⁯های فراروی گفتمان⁯های دینی استفاده کرد.



وی با اشاره به نیاز روز نوجوانان و جوانان به مفاهیم مهم و تاثیرگذار در فرهنگ دینی، تأکید کرد: نوع و ماهیت هجمه دشمنان نسبت به گذشته بسیار گسترده⁯تر و متفاوت ⁯تر شده است و از این رو باید موضوعات جدید و مبتلابه و راهکارهای رفع آن برای گروه⁯های هدف تشریح و تبیین شود.



گسترش فرقه⁯های نوظهور خطرناک است



حجت⁯الاسلام خیرالله نیک⁯خواه نیز در این جلسه، گسترش عرفان⁯های نوظهور و نحله⁯های انحرافی را خطرناک توصیف کرد و یادآور شد: متاسفانه این فرقه⁯ها به خاطر جذابیت ظاهری که برای نوجوانان و جوانان دارد گسترش یافته و برای مقابله با آنها باید بینش دینی جوانان را از طریق برگزاری جلسات دو سویه ارتقا دهیم.



وی ادامه داد: حجم پرسشهای نوجوانان و جوانان از اساتید گفتمان⁯های دینی به حدی زیاد است که امکان پاسخگویی به آنها در یک جلسه وجود ندارد.



حجت⁯الاسلام هادی عباسی نیز بر لزوم اطلاع رسانی مناسب قبل از برگزاری گفتمان دینی در مدارس و دانشگاه⁯ها تأکید کرد و یادآور شد: باید قبل از برگزاری جلسات گفتمان دینی، موضوعات نیازسنجی شود و بر اساس مسائل مبتلابه جامعه، این موضوعات رصد شود.



وی تصریح کرد: برای ارتقای سطح بینش دینی نوجوانان و جوانان باید کتاب⁯هایی تهیه در کتابخانه⁯های مدارس و دانشگاه⁯ها قرار داده شود تا جوانان در فرصت⁯های لازم به این کتاب⁯ها مراجعه کنند.