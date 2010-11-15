"کشور را با نظر اقتصاددانان نمی توان اداره کرد." این مطلب را محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته و بر حفظ ترکیب فعلی مجمع عمومی بانک مرکزی که تضمین کننده استقلال این بانک است، تاکید کرده است؛ مجمعی که با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ترکیب آن تغییر کرد و رئیس جمهور از این مجمع کنار گذاشته شد.

در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: "مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.

در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند.

همچنین هر دو سال یک بار رئیس‌جمهور می‌تواند فقط یک نفر از 7 اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.

اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند."

تفاوتهای ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی

در حال حاضر رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.

در عین حال، قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

مجمع عمومی بانک مرکزی در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد دولت رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران مصوبه مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.

این در حالی است که ترکیب این مجمع با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم توسعه، رئیس جمهور از این مجمع کنار گذاشته شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه اعضای این مجمع عمومی را تشکیل می دهند.

بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته است: مجمع عمومی بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که به استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند. وی تاکید کرده است: اگر نیمچه استقلال فعلی را نداشتیم، ارز کشور را نمی‌توانستیم مهار کنیم و در تک‌رقمی کردن تورم موفق نبودیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که 43 سال سابقه دولتی و 25 سال کار دانشگاهی دارد، گفته است: در صورتی که مجمع عمومی بانک مرکزی همین 5 نفر فعلی باقی بماند، می‌توانم استقلال بانک مرکزی را تضمین کنم.

بهمنی خاطرنشان کرده است در ترکیب پیشنهادی جدید، انتخاب رئیس بانک مرکزی به وسیله اکثریت اعضا که همگی از بخش خصوصی یا اقتصاددان هستند، صورت می‌گیرد؛ در حالی که نمی‌شود کشور را بر اساس نظر اقتصاددانان اداره کرد.

وی با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی از سوی بخش خصوصی انتخاب نمی‌شود، اظهارداشته است: با رای به پیشنهاد آقای باهنر، رئیس کل بانک مرکزی باید از سوی رئیس اتاق بازرگانی و 7 اقتصاددان انتخاب شود.

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیئت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

البته باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید موضوع رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی چه خواهد بود.