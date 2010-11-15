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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

قاسمی:

یک میلیارد ریال به نوسازی اتوبوسهای شهری شیراز اختصاص یافت

یک میلیارد ریال به نوسازی اتوبوسهای شهری شیراز اختصاص یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شیراز از تخصیص یک میلیارد ریال اعتبار جهت نوسازی و راه اندازی 70 دستگاه اتوبوس درون شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در جریان بازدید از سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه افزود: بیش از 200 دستگاه اتوبوس نو در آینده ای نزدیک به ناوگان شهری شیراز اضافه می شود که امیدواریم این امر تسهیل تردد شهروندان و ترغیب آنها به استفاده از حمل و نقل عمومی را به دنبال داشته باشد.

وی اظهار داشت: تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهری و تسهیل آمد و شد شهروندان جهت کارهای روزانه از ضروریات مدیریت مطلوب شهری است و با نزدیک شدن به فصل زمستان باید تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.

فرماندار شهرستان شیراز ضمن اشاره به طرح بنیادین هدفمندسازی یارانه ها نیز تاکید کرد: از آنجا که خدمات رسانی سازمان اتوبوسرانی گسترده و فرامنطقه ای است باید بودجه استانی به آن تعلق گیرد.

کد مطلب 1192273

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