جلسات درباره تخصیص بودجه مترو نتیجه نداد

مهدی چمران در حاشیه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر گفت: جلساتی که در خصوص تخصیص اعتبار مترو و اجرای مصوبه مجلس داشته ایم هنوز نتیجه خاصی نداشته است.

وی گفت: شب گذشته آخرین اخباری که داشتم این بود که دستور پرداخت یارانه بلیط مترو و اتوبوس و بودجه عمرانی صادر شده و وزارت کشور نیز امیدوار به تامین آن است.

چمران در پاسخ به این سئوال که طبق اخبار منتشر شده رئیس جمهور صرفا در خصوص پرداخت یارانه مترو قول داده بود و اجرای مصوبه مجلس را منتفی اعلام کرده بود ، گفت: شاید آنچه که رئیس جمهور درباره آن صحبت کرده است به لحاظ منابع بوده و نظرش این بوده که منابع در اختیار ندارد اما ما امیدواریم جلسات ما به نتیجه برسد و بودجه مترو طبق مصوبه مجلس اختصاص یابد.