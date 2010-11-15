به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی دراین باره گفت: دبیرخانه این صندوق به استناد موضوع تبصره 44 بودجه شهرداری تهران و در قالب حساب پس انداز ویژه نیک اندیشان شهر با کارگزاری بانک شهر تشکیل شده است و این صندوق که وظیفه اعطای وام به هنرمندان، نویسندگان و اصحاب رسانه را دارد در اداره کل فرهنگی شهرداری تهران مستقر است.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران نیز در همین رابطه با اشاره به آغاز فعالیت این صندوق اعلام کرد: با حمایت شهردار تهران گسترش فعالیت صندوق به حوزه فعالان قرآنی نیز مورد توجه قرار گرفته که در آینده نزدیک پیشنهاد آن به شورای شهر ارایه می شود.

عبدالله رمضانی افزود: کمک به رفع تنگناهای ضروری و دغدغه های مالی، تهیه لوازم و ملزومات انجام کار، هزینه تحصیل نویسندگان، هنرمندان و اصحاب رسانه از اهداف اولیه تأسیس این صندوق است.

وی در مورد میزان تسهیلات و شرایط آن گفت: سقف تسهیلات پرداختی 50 میلیون ریال با کارمزد بسیار پایین است.