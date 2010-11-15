ایجاد شورای فرهنگی در دانشکده ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور صبح دوشنبه در شورای فرهنگی دانشگاه مازندران افزود: پیشرفت در حوزه های پژوهشی و آموزشی نیازمند تقویت و تعمق امور فرهنگی، معنوی و قرآنی در میان دانشگاهیان است.

احمد پور با گرامی داشت سالروز شهادت امام محمد باقر گفت: این امام بزرگ، با تیزبینی و تشخیص شرایط زمانشان برای مبارزه با جور خلفای عباسی، به مقابله مستقیم و سخت افزاری نپرداخت بلکه از طریق راه اندازی دانشگاه شیعیان و تربیت دانشمندان علوم دینی توطئه های آنان را خنثی کرد.

حجت الاسلام سید حسین حسینی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران با بیان اینکه امام محمد باقر فضای جامعه دوران حیاتشان را به فضای علمی تبدیل کرد اظهار داشت: چهار هزار نفر در مکتب امام تربیت شده اند.

حجت الاسلام حسینی به تنوع بحث های علمی امام اشاره کرد و گفت: مباحث فقهی، کلامی، جهادی از جمله برخی مواردی بوده که امام مجالس درس برایشان برپا می کرده اند که حتی تاکنون نیز بسیاری از آنان ناشناخته مانده است.

وی ابراز امیدواری کرد تا در دانشگاهها بیش از پیش با افکار و اندیشه های علمی پیشوای پنجم شیعیان آشنا شویم.

مرتضی علویان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران نیز تشکیل معاونت مستقل در این بخش را نشان دهنده توجه خاص مسئولان وزارت علوم به مقوله فرهنگ دانست و گفت: دیدگاه وزراتی آن است تا فعالیتهای معاونت دربرگیرنده سه قشر دانشجو ،استاد و کارمند باشد.

وی تصریح کرد: اعضای هیئت علمی می توانند به عنوان مشاوران فرهنگی در اجرای برنامه های این بخش کمک بسزایی نمایند.

وی به ارتباط مستمر دانشجویان و اعضای هیئت علمی با کارکنان دانشگاه اشاره داشت و افزود: کارکنان دانشگاه به خاطر ارتباط با فرهیختگان جامعه باید از سطح علمی و فرهنگی بالایی نسبت به کارکنان سایر دستگاههای اجرایی برخوردار باشند.

در ادامه این جلسه اعضای حاضر در جلسه به ارائه نظرها و پیشنهاد هایشان در خصوص راه اندازی شورای فرهنگی در دانشکده ها و نیاز جدی به تامین نیروی کارشناس در حوزه فرهنگی پرداختند.