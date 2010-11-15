80 اکیپ عملیات زمستانی در راههای خراسان مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، ابراهیم صنیعی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به فرا رسیدن سرمای زودرس و شروع بارش برف در سطح استان اداره کل راه و ترابری به منظور ارایه خدمات مطلوب زمستانه نسبت به اعزام 80 اکیپ راهداری با تجهیزات کامل در مناطق کوهستانی و برفگیر نموده است، اما طرح راهداری زمستانه از ابتدای آذرماه شروع و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت .

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی استفاده از توان بخش خصوصی، تجهیز و آمادگی ماشین آلات راهداری، راهدارخانه ها و هماهنگی با سازمان‌های ذیربط، دهیاری‌ها و اطلاع رسانی محل استقرار اکیپ‌های برفروبی را از برنامه های اقدام شده و در دست اجرای این اداره کل ذکر نمود.

صنیعی خاطرنشان کرد: اکیپهای زمستانی این اداره کل با 516 دستگاه ماشین آلات، 882 نفر راهدار در 67 نقطه استان از تاریخ اول آذر ماه امسال تا پانزدهم فروردین ماه سال 90 مستقر شده و برای مواجه با بارندگی های فصل زمستان آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای تجهیز راهدارخانه ها، گفت: احداث سوله های شن و نمک و آشیانه ماشین‌آلات، مجهز نمودن راهدارخانه ها به وسایل مناسب به منظور اسکان موقت مسافران در راه مانده و همچنین خرید نمک و قرار دادن آن در حجم لازم در محل های تعیین شده از جمله اقدامات انجام شده تا کنون است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی با بیان اینکه تمامی ماشین آلات این اداره کل هم اکنون آماده به کارگیری در عملیات زمستانی است، خاطرنشان کرد: با توجه به پرتردد بودن محورهای برف‌گیر خراسان‌رضوی، همسان‌سازی کیفیت و تعداد ماشین آلات با استانداردهای جهانی، وضعیت نگهداری این محورها را بهینه تر خواهد کرد.

وی اعلام کرد: این اداره کل علاوه بر استفاده از تمام توان خود در این عملیات، در صورت لزوم از توان بخش خصوصی برای اجرای مطلوب این عملیات نیز استفاده خواهد کرد.

صنیعی اظهار داشت: 32 راهدارخانه ثابت و سیار در 51 گردنه شهری به طول 545 کیلومتر و 171 گردنه روستایی به طول 574 کیلومتر، هم اکنون در حال خدمات رسانی در این محورها هستند.