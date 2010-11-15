خشم پتریوس از انتقادات کرزای درباره عملیات های آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، انتقاد تند "حامد کرزای" از عملیات نیروهای غربی در این کشور خشم فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان را آنچنان برانگیخت که "دیوید پتریوس" گفت: انتقاد کرزای تلاشهای صورت گرفته در جنگ را تضعیف می کند.

دیوید پتریوس به مقامات افغانی گفت که انتقاد کرزای به تلاشهای صورت گرفته در جنگ آسیب می رساند و حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان را غیر قابل دفاع جلوه می دهد.

بر اساس این گزارش اظهارات کرزای برای کاهش شمار عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان بازتاب گزارش اخیر شورای روابط خارجی آمریکا است که در آن نه تنها به کشته شدن افغانی ها بلکه به هزینه گزاف این جنگ و شکست در افغانستان پرداخته شده بود.

حامد کرزای روز شنبه در گفتگو با واشنگتن پست اظهار داشت: آمریکا باید شمار عملیات نظامی خود در افغانستان را کاهش دهد و به اعزام نیروهای عملیات ویژه در حملات شبانه که تنها موجبات خشم افغانی ها را فراهم می کند و باعث تشدید حملات طالبان می شود، پایان دهد.

کرزای گفت که خواهان خروج نیروهای آمریکایی از جاده ها و منازل افغانی ها است و حضور طولانی مدت بسیاری از سربازان خارجی تنها اوضاع جنگ را بدتر می کند.

رئیس جمهوری افغانستان افزود: هم اکنون زمان آن فرا رسیده تا شمار عملیات نظامی در افغانستان و حضور نیروهای آمریکایی کاهش یابد تا این نیروها در زندگی شخصی افغانی ها کمتر دخالت کنند.

کرزای در گفتگوی یک ساعته با واشنگتن پست در کاخ ریاست جمهوری در کابل بدگمانی شدید خود را نسبت به سیاست آمریکا در افغانستان از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری تاکنون ابراز داشت.