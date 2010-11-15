به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این نمایشگاه‌ها که با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش و علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی ایران در سالن اندیشه کتابخانه ملی برگزار شد، همزمان 40 هزار نمایشگاه در 40 هزار مدرسه در سراسر ایران دایر شد.

معاون پرورشی تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران در این مراسم گفت: ‌امسال کتابخانه‌های مدارس به کتابهای مکمل برای استفاده دانش‌آموزان برای پژوهش و تحقیقات میدانی مجهز می‌شود.

محمد بنیادی افزود: برای تحقق این امر هر سال مبلغی به عنوان سرانه به مدارس سراسر کشور پرداخت خواهد شد.

وی اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری مدارس پایتخت برای اتصال به کتابخانه مرکزی یا مراکز علمی جهان به سایت کامپیوتری مجهز شدند.

بنیادی با اشاره به اینکه کتاب اکسیژن دانش‌آموزان مدارس است، بیان کرد: آموزش و پرورش با تامین این نیاز، خود هم می‌تواند تنفس کند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: کتابخانه‌هایی که در مدارس تجهیز می‌شوند باید از این پس فناوری نوین و سیستم‌های مجازی در آنها تعبیه شود.

به گفته وی امسال کتابخانه‌های مراکز آموزشی به کتابهای تخصصی و فناوری‌های نوین تجهیز می‌شوند و مدیران مراکز آموزشی با توجه به نیاز مدرسه و دانش‌آموزان باید نوع و زمینه‌های تخصص لازم را به معاونت پرورشی اعلام کنند.

بنیادی اضافه کرد: در تهران هر مدرسه به کمپ کامپیوتر مجهز است یا به زودی مجهز می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند به کتابخانه مرکزی یا مراکز خارجی متصل شوند و از آخرین دستاوردهای علمی جهان در حوزه‌های تخصصی مورد علاقه و متناسب با رشته تحصیلی خودشان مطلع شوند.

بنیادی با تاکید بر این که سرانه تجهیز کتابخانه‌های مدارس هر سال از طریق بن در اختیار معاونت پرورشی قرار می‌گیرد، گفت: اعتبار لازم برای تهیه این بن‌ها در سال جاری سه میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران افزود: اداره کتابخانه‌ها باید به دانش‌آموزان سپرده شود تا آنها با کمک بسیج، سازمان دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی و نمایندگان شورای آموزش و پرورش بتوانند از عهده این کار برآیند.

وی برپایی این نمایشگاه‌ها را با هدف ارتقای نرخ سرانه مطالعه کتاب در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان کشور ذکر کرد و گفت: در سال گذشته 30 هزار نمایشگاه در 30 هزار مدرسه برگزار شده بود.