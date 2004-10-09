دكتر هادي منوري : شاخصه شعر جوان و دانشجويي ، پرهيز از خود سانسوري است

اين شاعر و منتقد ادبيات كه در مراسم پاياني سومين جشنواره ادبي مهرگان در اصفهان با خبرنگار ادبي مهر سخن مي گفت ، با بيان اين مطلب افزود : درجامعه ما معمولا با استعدادترين و باهوش ترين افراد پزشك مي شوند ، اين عده از آنجايي كه هوش و ذكاوت خوبي هم دارند وارد هركاري كه مي شوند ، موفق هستند ، در حوزه ي ادبيات هم با استفاده از اين استعداد خدادادي به خلق آثاري مي پردازند كه بعضا در نوع خود ماندگار است.

دكتر هادي منوري كه در سومين جشنواره ي ادبي مهرگان درباره پست مدرنيسم در شعر به ايراد سخن پرداخت ، تصريح كرد : هنر و ادبيات با پزشكي آميختگي و قرابت ديرينه اي دارد ، خود طبابت ، نوعي هنر است ، به گونه اي كه از قديم الايام پزشكاني داشته ايم كه در علم سخن و كلام نيز شهـــــره بوده اند.

اين شاعر و منتقد ادبيات كه كتاب " قيامت حروف " را به صورت مشترك با دو تن از پزشكان اديب منتشر كرده است ، ياد آور شد : امسال جايزه بهترين كتاب سال شعر دفاع مقدس را يك پزشك جوان به خود اختصاص داد ، اين موضوع نشان مي دهد كه پزشكي و شاعري حتي مي توانند در مقاطعي مكمل يكديگر هم باشند...

مدير فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در ادامه گفت و گو با مهر افزود : از شاخصه هاي شعر جوان و دانشجويي ما عدم تكلف ، جسارت و هنجار گريزي و دوري از مصلحت گرايي و خود سانسوري است ، كه بايد آرمانگرايي و ساير مشخصه هاي مدرنيسم و پست مدرنيسم را نيز به مجموعه اين خصوصيات افزود.

وي تصريح كرد : در صورتي كه اين شاخص ها به شكل صحيحي مورد استفاده قرار بگيرند ، باعث رشد و بالندگي ادبيات مي شود.