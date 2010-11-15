علامه طباطبایی بزرگترین مفسرشیعه است/ بیان حکمت متعالیه با زبان روز

حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژگیهای علامه طباطبایی اظهار داشت: مرحوم علامه طباطبایی مطرح ترین و بزرگترین فیلسوف و مفسر شیعه معاصر است و در زمینه کارهای وی نکته قابل اهمیت این است که علامه طباطبایی حکمت متعالیه را با زبان عصر ما برای شیفتگان فلسفه بیان کرد.

وی افزود: کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی در عصری منتشر شد که مکتبهای رقیب فلسفی و مادی بحث بزرگی برای اندیشه و افکار نسل جوان آن زمان به حساب می آمد و توانست مشکلات بسیار زیاد فکری را با لسان و زبان حکمت متعالیه حل کند، یعنی با زبان بسیار روشن و گویا همه مسائل حکمت متعالیه را بیان کرده است.

دکتر کاکایی تأکید کرد: در بحث معرفت شناسی ادراک و کثرت در ادراک از نوآوری های مرحوم علامه طباطبایی است که حتی در فلسفه ملاصدرا و پیروان وی نیز چندان نشانی از آن مشاهده نمی کنیم و علامه با قدرت فکری خود توانست آن را عرضه کند تا مقابل مکاتب فلسفی غرب که بیشتر روی اپیستمولوژی و شناخت شناسی تأکید می کنند پاسخ قوی و درخوری باشد.

استاد فلسفه و عرفان اسلامی یادآور شد: علامه طباطبایی که به حق فیلسوف فطرت نام گرفته بحث فطرت و مسائل روان شناسی فلسفی را به خوبی در آثار خود بیان کرد، در فلسفه هایی چون فلسفه ملاصدرا زمینه هایی بوده اما بسط و گسترش آن به دست علامه طباطبایی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه علامه درس و بحث خود را به حوزه محدود نکرد و مرزی از حوزه به دانشگاه زده و فضلای دانشگاهی را از چشمه اندیشه بلند خود سیراب کرد و توانست اندیشه فلسفی شیعه را در دنیا مطرح کند. از زمان کربن به بعد فلسفه شیعه را در دایرة المعارفهای غربی و متون غربی به وضوح می یابیم تا پیش از آن چندان نشانی از فلسفه شیعه در میان غربی ها مشاهده نمی شد و هانری کربن تحت تأثیر علامه طباطبایی فلسفه شیعه را معرفی کرد.

حجت الاسلام کاکایی گفت: تفسیرالمیزان تفسیر بسیار دقیقی است که ویژگی مهم آن این است که علامه از ابعاد مختلفی چون فلسفه، عرفان، کلام و حدیث وارد تفسیر شده و نکته جالب توجه اینکه علامه مباحث را با یکدیگر خلط نمی کند وقتی وارد بحث فلسفی می شود یک فیلسوف محض است و وقتی وارد بحثهای عرفانی می شود یک عارف تمام است و وقتی بحث حدیثی می کند یک محدث کامل است و حق هر بحثی را به خوبی ادا می کند.

وی اضافه کرد: نکته جالب توجه درباره تفسیر المیزان تفسیر قرآن به قرآن است. اینکه کسی کل قرآن را مورد تعمق قرار داده و آیات قرآن را با یکدیگر تفسیر کند و از این تعمق جوهره های فراوانی به دست آورد که بنا بر تصحیح خود این نوع تفسیر آیه به آیه و قرآن به قرآن را از استاد بزرگ عرفان خود آیت الله سید علی قاضی آموخته و در این تفسیر به منصه ظهور نهادند.

به گزارش مهر، سید محمد حسین طباطبایی معروف به علامه طباطبایی (1281- 1360) فقیه، فیلسوف و مفسر قرآن است که در راستای احیای حکمت، فلسفه و تفسیر در حوزه های تشیع فعالیت کرده است. وی تنها به شرح حکمت صدرایی اکتفا نکرد و به تأسیس معرفت شناسی در این مکتب می پردازد.



وی با انتشار آثار متعدد و تربیت شاگردانی بسیاری در دوران مواجعه با اندیشه های غربی نظیر مارکسیسم به اندیشه دینی حیاتی دوباره بخشید. .

علامه طباطبایی صبح روز یکشنبه 24 آبان سال 1360 چشم از جهان فرو بست.