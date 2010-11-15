به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه 8 تهران با اعلام این مطلب گفت: این کتابخانه به منظور تحقق شعار تلفن همراه – کتاب همراه و ارتقای سطح آگاهی های عمومی شهروندان برپا می شود.

غفار رضوانی با اشاره به توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی افزود: این کتابخانه در ایستگاههای مترو به مدت یک هفته به ارسال فایل کتاب با موضوعات مختلف به صورت رایگان می پردازد.

وی در ادامه به برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه 8 در هفته کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و افزود: تجلیل از پدید آورندگان و خادمان نشر با محوریت ناشران قرآنی، برگزاری تور گردشگری کتاب در مدارس،تجلیل از نویسندگان حوزه دانشگاهی سطح منطقه، برگزاری مسابقه مطالعاتی، اعزام اتوبوس سیار کتاب برای تبادل کتاب محلات بین شهروندان محلات و برپایی فروشگاه عرصه کتاب با تخفیف ویژه، از جمله برنامه های این معاونت در این هفته است.

رضوانی با اشاره به همایش وقف کتاب با ملزومات کتابخانه ای گفت: این همایش با هدف طرح احیای سنت در حوزه فرهنگ مطالعه برگزار می شود.

وی افزود: راه اندازی کتابخانه تخصصی با موضوعات سیاسی، تاریخی و نجومی و قرائت خانه های روباز در بوستانهای منطقه از دیگر برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 در هفته کتاب و کتابخوانی است.