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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

همکاری مدیران شهری در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ضروری است

همکاری مدیران شهری در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ضروری است

همدان - خبرگزاری مهر: شهردار همدان گفت: همکاری و همراهی مدیران شهری با دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مسعود عسگریان پیش از ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرداری همدان افزود: ساماندهی حمل و نقل درون شهری، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وظیفه شهرداری‌ها است که باید با مدیریت مطلوب به بهترین نحو در راستای ارائه خدمات گام برداشته شود.

وی همسویی و هماهنگی با رویکردهای دولت را از جمله وظایف مدیران دانست و اظهار داشت: باید برای کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات بهتر راهکارهای مدیریتی مناسبی اتخاذ گردد.

عسگریان ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را ضروری دانست و اظهار داشت: توقف در ارائه خدمات مطلوب به همشهریان جایز نیست و همه باید همسو با سیاست‌های دولت، گام‌های مؤثری را بردارند.

شهردار همدان با اشاره به آغاز فصل بودجه نویسی خاطرنشان کرد: همه مدیران باید به فکر بودجه نویسی با روش جدید قانون بودجه باشند و به شکل منطقی و هماهنگ بودجه را تنظیم کنند.

سید مسعود عسگریان با تأکید بر انجام کارهای عمرانی در زمان باقیمانده گفت: باید همه همکاران در اجرا و سرعت بخشیدن به کارها تلاش کنند.

وی از واریز یارانه‌های حامل‌های انرژی و یارانه‌ ی بلیت تا دو هفته آینده خبر داد.

سید مسعود عسگریان از اخذ وام قابل توجهی از وزارت کشور برای افزایش تجهیزات شهرداری همدان خبر داد و اظهار داشت: تا پایان سال در بحث بازیافت زباله، تعدادی ماشین آلات خریداری خواهد شد.

شهردار همدان از ورود سرمایه‌گذار در باب کارخانه سیمان و پروژه‌های شهری از جمله پروژه پارکینگ طبقاتی سینا در همدان خبر داد و گفت: در این باره نتایج خوبی حاصل شده که برای تداوم کار، نیازمند همراهی شهروندان هستیم.

کد مطلب 1192294

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