همکاری مدیران شهری در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مسعود عسگریان پیش از ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرداری همدان افزود: ساماندهی حمل و نقل درون شهری، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وظیفه شهرداری‌ها است که باید با مدیریت مطلوب به بهترین نحو در راستای ارائه خدمات گام برداشته شود.

وی همسویی و هماهنگی با رویکردهای دولت را از جمله وظایف مدیران دانست و اظهار داشت: باید برای کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات بهتر راهکارهای مدیریتی مناسبی اتخاذ گردد.

عسگریان ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را ضروری دانست و اظهار داشت: توقف در ارائه خدمات مطلوب به همشهریان جایز نیست و همه باید همسو با سیاست‌های دولت، گام‌های مؤثری را بردارند.

شهردار همدان با اشاره به آغاز فصل بودجه نویسی خاطرنشان کرد: همه مدیران باید به فکر بودجه نویسی با روش جدید قانون بودجه باشند و به شکل منطقی و هماهنگ بودجه را تنظیم کنند.

سید مسعود عسگریان با تأکید بر انجام کارهای عمرانی در زمان باقیمانده گفت: باید همه همکاران در اجرا و سرعت بخشیدن به کارها تلاش کنند.

وی از واریز یارانه‌های حامل‌های انرژی و یارانه‌ ی بلیت تا دو هفته آینده خبر داد.

سید مسعود عسگریان از اخذ وام قابل توجهی از وزارت کشور برای افزایش تجهیزات شهرداری همدان خبر داد و اظهار داشت: تا پایان سال در بحث بازیافت زباله، تعدادی ماشین آلات خریداری خواهد شد.

شهردار همدان از ورود سرمایه‌گذار در باب کارخانه سیمان و پروژه‌های شهری از جمله پروژه پارکینگ طبقاتی سینا در همدان خبر داد و گفت: در این باره نتایج خوبی حاصل شده که برای تداوم کار، نیازمند همراهی شهروندان هستیم.