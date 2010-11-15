تولید زودهنگام گاز از 4 فاز پارس جنوبی

احمد قلعه بانی در گفتگو با مهر با اشاره به بهره برداری از چهار فاز میدان پارس جنوبی تا سال آینده، گفت: هم اکنون عملیات اجرایی فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی از پیشرفتی بیش از 50 درصد برخوردار هستند.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه زمان بندی تولید گاز از این چهار فاز پارس جنوبی تا سال 1390 آغاز می شود، تصریح کرد: با بهره برداری از این چهار فاز مشترک گازی در مجموع روزانه 100 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز ایران اضافه می شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه تولید زودهنگام گاز از فازهای 15، 16، 17 و 18 این میدان مشترک گازی در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: با آغاز تولید زودهنگام به تدریج به ظرفیت اسمی استخراج گاز در این چهار فاز پارس جنوبی دست می یابیم.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت همچنین با اعلام اینکه در حال حاضر تامین منابع مالی مورد نیاز پارس جنوبی در اولویت شرکت ملی نفت قرار داده شده است، تاکید کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 6 میلیارد دلار منابع مالی به فازهای در دست اجرای پارس جنوبی تزریق شده است.

به گفته نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت در مجموع تا پایان اسفند ماه سالجاری 9 میلیارد دلار در طرح توسعه میدان پارس جنوبی سرمایه گذاری خواهد شد.

به گزارش مهر، با بهره برداری از فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی در مجموع روزانه 100 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار میعانات گازی، سالانه 2 میلیون تن گاز مایع، 2 میلیون تن اتان و 800 تن گوگرد به ظرفیت تولید محصولات گازی ایران افزوده می شود.