حمایت گلستانیها برای اجرای هدفمندی یارانه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ابراهیم کیاپور پیش از ظهر دوشنبه در همایش هدفمندکردن یارانه ها، اهداف و چشم انداز آینده افزود: طرح هدفمند کردن یارانه ها، با کمترین چالش در کشور اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، در طول 32 سال گذشته، فرازو نشیب های فراوانی را با سربلندی و موفقیت پشت سرگذاشته و به امید خدا، از این گردنه نیز به سلامت عبور خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب و نظام برآمده از اراده مردم بوده و در طول سالیان گذشته نیز با اتکا به همین پشتوانه مردمی توانسته است مشکلات و چالش های پیش رو را از سر بگذارند.



کیاپور با اشاره به این که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اساساً انقلابی عدالت خواهانه و مبتنی بر خدمت به محرومان و مستضعفان بوده است، افزود: هدفمند کردن یارانه ها نیز گامی در راستای تحقق این اصل مهم و اسلامی در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

غفور جرجانی فرماندار شهرستان آق قلا نیز، اهمیت و ضرورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، فواید اجرای این طرح برای اکثریت مردم جامعه را بر شمرد.