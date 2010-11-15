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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۷

حمایت گلستانیها برای اجرای هدفمندی یارانه ها ضروری است

حمایت گلستانیها برای اجرای هدفمندی یارانه ها ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری گلستان گفت: پشتوانه وحمایت مردم استان برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در استان ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ابراهیم کیاپور پیش از ظهر دوشنبه در همایش هدفمندکردن یارانه ها، اهداف و چشم انداز آینده افزود: طرح هدفمند کردن یارانه ها، با کمترین چالش در کشور اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، در طول 32 سال گذشته، فرازو نشیب های فراوانی را با سربلندی و موفقیت پشت سرگذاشته و به امید خدا، از این گردنه نیز به سلامت عبور خواهد کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: انقلاب و نظام برآمده از اراده مردم بوده و در طول سالیان گذشته نیز با اتکا به همین پشتوانه مردمی توانسته است مشکلات و چالش های پیش رو را از سر بگذارند.
 
کیاپور با اشاره به این که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اساساً انقلابی عدالت خواهانه و مبتنی بر خدمت به محرومان و مستضعفان بوده است، افزود: هدفمند کردن یارانه ها نیز گامی در راستای تحقق این اصل مهم و اسلامی در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
 
غفور جرجانی فرماندار شهرستان آق قلا  نیز، اهمیت و ضرورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، فواید اجرای این طرح برای اکثریت مردم جامعه را بر شمرد.
کد مطلب 1192298

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