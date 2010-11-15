جدا کردن شهر ری از پایتخت به نفع هیچکس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در بازدید اعضای کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران از منطقه 20، اظهار داشت: ری پیوستگی غیر قابل منفکی با شهر تهران دارد چراکه شبکه حمل و نقل عمومی، راهنمایی و رانندگی، سازمان های خدماتی و فرهنگی آن مانند فرهنگسراها و ورزشگاه ها و... وابسته به مدیریت شهرداری تهران هستند وجداسازی ری تمام زیر ساخت ها را مختل می کند.

وی با اشاره به اینکه ری قلب تهران است افزود: نمی توان قلب را از پیکره جدا کرد چراکه در این صورت هم قلب وهم فعالیت پیکره دچار آسیب می شود.

ابتکار در ادامه اظهار داشت: هدف از مطرح کردن استقلال ری بیشتر از منظر سیاسی قابل بررسی است تا اقتصادی و اگر هدف مسئولان خدمت رسانی به مردم است می توانند با مشارکت شهرداری و سایر سازمان ها به این هدف نائل آیند.

وی خطاب به مسئولانی که در پی مطرح کردن استقلال ری هستند گفت: به نظر من مسئولان به جای شعارها و حرف های بزرگ سعی کنند کارهای کوچک را انجام دهند تا مشکل مردم حل شود چراکه تعداد قابل توجهی از شهروندان منطقه از نظر اقتصادی موقعیت مناسبی ندارند.

ابتکار اضافه کرد: مسئولان به جای مطرح کردن مباحث اختلاف برانگیز بهتر است با مشارکت یکدیگر خدمت خالصانه ای را به نفع این قشر آسیب پذیر ارائه دهند.