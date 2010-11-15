سوء تفاهم نیجریه در خصوص محموله پیدا شده در این کشور رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز دوشنبه در تهران در نشست خبری مشترک با همتای افغانی اش حضور یافت.

خبرنگار رویترز از وزیر خارجه در رابطه با سفرش به نیجریه که گفته شده برای حل مشکل ایرانیانی که به خاطر ارسال سلاح به نیجریه در بازداشت به سر می برند بوده سئوال کرد که وزیر خارجه توضیح داد: سفر کاری کوتاهی در ادامه سفر به 4 کشور آفریقایی توگو، بورکینافاسو، بنین و غنا به نیجریه داشتم.

متکی افزود: در این سفر با وزیر خارجه نیجریه پیرامون روابط دو کشور گفتگو کردیم و معتقدیم روابط ایران و نیجریه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر امور خارجه از سفر همتای نیجریه ای خود به تهران در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور به زودی برگزار می شود که مقدمات آن فراهم شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با اعزام سفیر جدید ایران در نیجریه فرصت های جدید برای همکاری های دو کشور فراهم شود.

متکی در خصوص موضوع محموله سلاح تصریح کرد: یک شرکت خصوصی اقدام به کار تجاری در فروش سلاحهای متعارف دفاعی به یکی از کشورهای غرب آفریقا کرده بود که مسیر انتقال محموله از طریق نیجریه بوده و در آنجا تردیدهایی ایجاد شده بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در خصوص وضعیت خاص نیجریه و ناامنی های اخیر این کشور بیان داشت: دشمنان سعی داشتند القا کنند که این محموله با آن موضوعات در ارتباط است در حالیکه موضوع برای مقامات نیجریه مشخص شده که این محموله تجاری ارتباطی با نیجریه نداشته است.

وی با بیان اینکه دیپلمات های ایران در نیجریه به وظایف دیپلماتیک خود مشغول هستند، گفت: شهروند ایرانی که نماینده این شرکت خصوصی بوده و ماه ها در نیجریه فعالیت کرده توضیحات لازم را به مقامات نیجریه ای ارائه داده و فکر می کنیم سوء تفاهم مرتفع شده باشد.