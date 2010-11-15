به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم فیلمبرداری "گلچهره" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی وحید موسائیان شنبه 22 آبان ماه در داخل سینما فردوسی (واقع در میدان امام شهر بیرجند) با حضور برخی از مسئولان استان خراسان جنوبی و دست‌اندرکاران سینما آغاز شد. پیش‌تر مرحله اول فیلمبرداری در شهر ورامین انجام شده است.

گروه تولید پس از اتمام فیلمبرداری سکانس‌های داخلی سینما فردوسی در شهرکی که گروه صحنه و لباس با مدیریت بهزاد آدینه در حال انجام آخرین مراحل ساخت آن هستند مستقر خواهند شد. فیلمبرداری گلچهره که مسعود رایگان، لادن مستوفی، هدایت هاشمی و حسین محب‌اهری در آن نقش آفرینی می‌کنند پس از شهر بیرجند در شهر‌های خواف، مشهد و کابل ادامه خواهد یافت.

داستان فیلم درباره اشرف خان صاحب سینمای کابل است که پس سقوط دولت کمونیستی نجیب‌الله و تسلط مجاهدین بر کابل می‌خواهد سینمایش را باز سازی کند اما یکپارچگی دولت دیری نمی‌پاید و جنگ‌های داخلی بار دیگر از خرابه‌های کابل سر برمی‌آورد و این جنگ به فیلم‌خانه ملی افغانستان نیز راه می‌یابد، جایی که تاریخ تصویری یک ملت در آن نهفته است.

عوامل "گلچهره" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، مشاور تهیه‌کنند: حسین صابری، مجری طرح و مدیر تولید: حسن نجم، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: مسعود میمی، صدابردار: مازیار شیخ محبوبی، طراح گریم: علیرضا خورشید، طراح صحنه و لباس: بهزاد آدینه، جلوه‌های ویژه: اصغر پورهاجریان و تدوین: نازنین مفخم.