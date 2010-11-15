مدیران کل بیمه ای صندوق تامین اجتماعی کشور گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، مهرداد محقق زاده معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی کشور در مراسم افتتاحیه این همایش در سخنانی به افزایش سن امید به زندگی در ایران اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: افزایش سن امید به زندگی سبب کاهش سن بازنشستگی در کشور شده که این شکاف صندوق های بیمه ای را به مخاطره انداخته است.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به اینکه میزان مطالبات معوقه صندوق تامین اجتماعی به کارفرمایان معادل سه هزار و 400 میلیارد تومان است تصریح کرد: بر اساس شکاف اقتصادی صورت گرفته سال های اخیرباید نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته بود.

محقق زاده با بیان اینکه مطالبات دولت به صندوق تامین اجتماعی باید به صورت نقدی باشد افزود: صندوق تامین اجتماعی، صندوقی بیمه گر بوده که نیازمند مساعدت بیشتر دولت است.

وی گفت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که شکوفایی اقتصادی را نوید ملت می دهد به دنبال تناسب سازی سن امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور هستیم.

حسن آزرم، مدیرکل تامین اجتماعی مازندران نیز با اشاره به اینکه کارآمدی صندوق های بیمه اجتماعی تا حدود زیادی به شرایط اقتصادی جامعه بستگی دارد اظهار داشت: توسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی میسور نبوده و تامین اجتماعی نیز بدون منابع مالی امکان ندارد.

وی تعداد کل مستمری بگیران تامین اجتماعی استان را 71 هزار و 68 نفر اعلام کرد و گفت: 8.5 درصد مستمری بگیران کشور در مازندران زندگی می کنند.

وی اظهار داشت: یکی از مهم ترین شاخص های پایداری صندوق های بیمه گر، ضریب وابستگی است به طوریکه کاهش این نسبت حتی به میزان بسیار کم، وضعیت این صندوق را به مخاطره می اندازد.