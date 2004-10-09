مخالفت سازمان كنفرانس اسلامي با طرح روسيه

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، شوراي امنيت سازمان ملل متحد روزگذشته(جمعه) تصميم گرفت با برگزاري جلسه علني درخواست سازمان كنفرانس اسلامي براي بررسي بيشترطرح روسيه درخصوص مبارزه با تروريسم را موردارزيابي قرار دهد.

اين خبرگزاري نقل از "سراميرجونزپري" رئيس شوراي امنيت ونماينده دائم انگليس دراين شورا اعلام كرد: اعضاي شوراي امنيت بزودي طرح روسيه درخصوص تروريسم را پس از برگزاري جلسه علني درخصوص بررسي مساله تروريسم به راي خواهد گذاشت .

روسيه اصرار دارد هر چه سريعتر طرحي را كه با مشاركت آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان واسپانيا تهيه كرده به راي گذاشته و نهايتا به تصويب برسد .

در طرح روسيه ، تمام اعمال تروريستي صرف نظر ازانگيزه هاي آن درهركجا صورت گيرد يكي ازبزرگترين خطرات و تهديدات براي صلح و امنيت به شمارمي رود .

ازميت باميررئيس سازمان كنفرانس اسلامي چهارشنبه گذشته با ارسال نامه اي براي رئيس شوراي امنيت ازوي خواست نشست فوق العاده اي را به منظور بررسي مساله تروريسم برگزار كند چرا كه اين طرح موجي از اعتراض هاي اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي را از چارچوب طرح روسيه را برانگيخته است.

درهمين راستا الجزايربه نمايندگي ازكشورهاي عربي درشوراي امنيت و پاكستان به نمايندگي ازسازمان كنفرانس اسلامي از چارچوب طرح روسيه درخصوص تروريسم ابرازناخشنودي كرده و اعلام نمودند: چنانچه تغييرات اساسي درپيش نويس اين طرح صورت نگيرد آنان مانع از به راي گذاشتن اين پيش نويس خواهند شد زيرا ماهيت اين طرح اجاره مي دهد كه حق مقاومت جرم و جنايت شناخته شود.

بندهاي پيش نويس طرح روسيه مي گويد: شوراي امنيت بايد بر روي اعمال تروريستي وخرابكارانه توجه بيشتر نمايند و اعمالي كه عليه شهروندان با هدف متوقف ساختن مقاومت آنها و شكنجه بدني وگروگانگيري كه تحت هيچ شرايطي ازنظر سياسي ، فلسفي ، ايدئولوژي و نژادي و مذهبي و يا هرگونه چيزمشابه با آن قابل توجيه نيست، را متوقف سازد.



همچنين پيش نويس اين طرح از تمام كشورها مي خواهد مانع از انجام اين گونه اقدامات شوند وتضمين دهند كه عاملان اين گونه اقدمات را با توجه به نوع خطر مجازات نمايند.