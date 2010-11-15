مهدی جمشیدی ‌دانا در گفتگو با خبرنگار مهر ا اشاره به برنامه شرکت ملی گاز برای کاهش مصرف سوخت و انرژی در پالایشگاههای گاز، گفت: یکی از برنامه های در دست اقدام کاهش مصرف گاز طبیعی در مشعل پالایشگاهها است.

مدیر هماهنگی و نظارت برتولید شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه هم اکنون منطقه پارس جنوبی به دلیل تعداد زیاد مشعل موجود در فازهای گازی و واحدهای پتروشیمی بسیار آلوده است، تصریح کرد: برنامه کاهش و به حداقل رساندن گازهای مشعل در پالایشگاههای پارس جنوبی در دستور کار شرکت ملی گاز قرار دارد.

این مقام مسئول، ادامه داد: با اجرای طرح جمع ‌آوری گازهای مشعل می توان روزانه بین پنج تا هشت میلیون متر مکعب گاز طبیعی در پارس جنوبی جمع ‌آوری کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر چه پالایشگاه بدون مشعل نمی‌تواند فعالیت کند و همواره باید درصد کمی از گاز به مشعل جریان یابد، اظهار داشت: اما برنامه ریزی شده تا مسیر مشعل تجهیزاتی نصب شود که گازی را که به سمت مشعل می‌رود دوباره در چرخه تولید قرار دهد.

جمشیدی دانا با اعلام اینکه در حال حاضر این سیستم در پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد آغاز شده است، اظهار کرد: پیش بینی می کنیم به زودی این پروژه اقتصادی و زیست محیطی در پالایشگاههای پارس جنوبی عملیاتی شود.

به گزارش مهر، در شرایط فعلی روزانه حدود 10 میلیون متر مکعب گاز در 46 مشعل فازهای مختلف پارس جنوبی بدون کوچکترین استفاده‌ای می سوزد که ارزش این میزان گاز همراه با قیمت گاز وارداتی ترکمنستان حدود یک میلیون و 700 هزار دلار است.