حسام الدین نبوی زاده به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: فرهنگسرای سلامت با همکاری شهرداری یاسوج، سازمان تربیت بدنی و نیروی انتظامی استان در یاسوج راه اندازی می شود.

وی هدف از راه اندازی این فرهنگ سرا را افزایش آگاهی مردم از خطرات تهدید کننده سلامت اجتماعی، روانی و جسمی شهروندان عنوان کرد و افزود: این فرهنگ سرا، مرکزی جهت سامان دهی رفتارهای اجتماعی برای نیل به زندگی سالمتر، ایجاد کانونی مناسب برای مراجعه و مشاوره مردم برای کسب آگاهی و اطلاعات از جنبه های مختلف اجتماعی و زمینه سازی حرکتهای صحیح با هدف تامین سلامت مردم در جامعه شهری است.

نبوی زاده بیان کرد: برآورد نیازها و اطلاع از مشکلات و مسائل مبتلا به جامعه که با مقوله سلامت در ارتباط است و برقراری ارتباط با سازمانها و نهادها برای ارتقای سطح سلامت مردم از برنامه های این فرهنگسراست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین گفت: 28 پزشک متخصص در یک ماه اخیر جذب این دانشگاه شده و فعالیت خود را در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به این دانشگاه آغاز کردند.

نبوی زاده افزود: هشت پزشک متخصص عفونی، آسیب شناسی، اورولوژی، اطفال، جراحی عمومی، قلب و عروق، زنان و زایمان و داخلی در شهرستان گچساران و هشت متخصص پوست، جراحی عمومی، کلیه و مجاری ادراری، بیهوشی، اعصاب، قلب و عروق و اطفال نیز فعالیت خود را در شهرستان کهگیلویه آغاز کردند.

وی عنوان کرد: 65 پزشک متخصص در این استان مشغول طبابت هستند.