30 درصد حمل و نقل کشور در البرز و تهران صورت می گیرد

جعفر صادقی اشتهاردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: استانهای تهران و البرز از نظر حمل و نقل بسیار مهم هستند و باید به موازات این امر، مسائل حمل و نقل در آنها مورد توجه کافی قرار گیرد.

وی ادامه داد: ضریب برخورداری راه در کشور، 14.8 است در حالیکه این امر در استان تهران، 25.8 است ضمن اینکه ضریب راه به معنای مقدار راهی که در سطح مساحت کشیده شده است.

100 کیلومتر کوریدور جدید در سطح منطقه تعریف شد

این مسئول بیان کرد: در سال جاری 100 کیلومتر کریدور جدید در سطح منطقه تعریف کرده ایم که زمینه های لازم برای انجام کامل این امر فراهم می شود و باید نیازهای مربوطه نیز تامین شود.

وی اظهار داشت: از این میزان، چندین کیلومتر آزادسازی مسیر انجام شده که این امر از بخشهای بسیار مهم کار محسوب می شود.

صادقی اشتهاردی یادآور شد: همچنین روکش آسفالت در جاده چالوس به طول 75 کیلومتر انجام شده که این امر در حدفاصل پل بیلقان تا کندوان صورت گرفته است و از پروژه های بسیار مهم در سطح منطقه محسوب می شود.

اجرای عملیات افزایش ظرفیت و احداث باند تندرو

وی اضافه کرد: همچنین اجرای عملیات افزایش ظرفیت و اجرای باند تندرو نیز با جدیت دنبال و اجرا می شود که طبق پیش بینی ها تحقق کامل این امر به کاهش مشکلات حمل و نقل و تردد در سطح جاده یادشده کمک شایانی می کند.

صادقی اشتهاردی یادآور شد: اجرای باند تندرو به کاهش حوادث جاده ای کمک می کند که این امر، ضرورت اجرا و پیگیری انجام چنین طرحی را بیش از پیش آشکار می کند ضمن اینکه طرح یادشده از طرحهای بسیار مهم و تعیین کننده به شمار می آید.

وی افزود: بخش قابل توجهی از حوادث جاده ای ناشی از سرعت غیرمجاز است که رانندگان باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند و همواره به علائم مربوط به سرعت مجارز در محورهای مختلف توجه کافی داشته باشند.

هیچ محوری به خودی خود پرخطر نیست

صادقی اشتهاردی اضافه کرد: هیچ محوری به خودی خود پرخطر نیست و اگر خطری وجود دارد، به دلیل بی توجهی رانندگان به اصول راهنمایی و رانندگی و رعایت نکردن سرعت مجاز ایجاد می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر رانندگان همواره به اصول راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند و سرعت مجاز را رعایت کنند، میزان حوادث جاده ای به شکل محسوس و قابل توجهی پایین می آید که این امر به نوبه خود در کاهش تلفات ناشی از حواث جاده ای تاثیر فراوانی دارد.