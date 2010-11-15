دانه درشتها از عقبه قدرتمند اقتصادی برخوردارند/ "مالبرو" صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وفایی امروز دوشنبه در نشستی مطبوعاتی با اشاره به کاهش 47 درصدی قاچاق سوخت در 6 ماه گذشته، گفت: برآوردهای دو روز گذشته از میزان مصرف فراورده های سوختی هرمزگان نشان می دهد در این روز مصرف این فرآورده ها 27 درصد کاهش یافته است.

دانه درشتها الزاما داخلی نیستند

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: دانه درشتها همانگونه که از نامشان مشخص است، دانه درشت هستند و اگر امکان مبارزه با آنها بود، دانه درشت نمی شدند و الزاما نیز این دانه درشتها نباید به جایی وصل باشند و الزاما نیز داخلی نیستند.

وی مبارزه با دانه درشتها را دشوار دانست و گفت: برداشت نادرستی از دانه درشتها رواج پیدا کرده است که اغلب تصور می کنند دانه درشتها از پوشش امنیتی و سیاسی حکومتی برخورداند که اینگونه نیست و قدرتهای مافیایی عقبه قدرتمند اقتصادی و حقوقی دارند که می توان به شهرام جزایری در این زمینه اشاره کرد.

وفایی با اشاره به شناسایی چند دانه درشت در کشور، گفت: ادامه حیات دانه درشتها به معنای حمایت حاکمیتی نیست بلکه این افراد با بهره گیری از قدرت مالی و حقوقی از خلاء های قانونی استفاده می کنند؛ مبارزه با این باندها پیچیدگی های خاص خود را دارد و از حیث قانونی، ایرادی نمی توان به کار آنها وارد کرد.

اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی با دانه درشتها الزامی است

وی اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی و رهگیری مالی را از مهمترین راهکارهای مبارزه و شناسایی مافیاها عنوان کرد و افزود: اگر چه 6 سال برای تدوین این قانون تلاش شده اما هنوز این قانون کاملا اجرایی نشده است.

وفایی گفت: نمی توان در این زمینه منکر کارشکنی ها بود اما در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دایره پولشویی و رهگیری مالی ایجاد شده و در شبکه بانکی نیز مراحل مقدماتی اجرای این قانون در حال شکل گیری است.

وی از ایجاد کمیته اشراف اطلاعاتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اشراف به فعالیت دستگاه‌های مختلف و جمع آوری اسناد و مدارک لازم برای پیگیری های مالی خبر داد.

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اجرای قانون جامع برای پوشاندن خلاء های قانونی موجود، اظهارداشت: با شناسایی نارسایی های قانونی و بسترهای ایجاد شده برای قاچاق و راه‌های فرار قانونی قاچاقچیان می توان با پدیده قاچاق مبارزه ریشه ای کرد.

الزام شناسایی صاحب کالای قاچاق

به گفته وی، تا پیش از این، پس از کشف کالای قاچاق و شناسایی حامل کالا هر چند حامل ، صاحب اصلی کالای قاچاق نباشد بازداشت و به مراجع قانونی معرفی می شود و پرونده تا حدودی مختومه می شود اما از این پس پرونده تا زمانی که صاحب اصلی کالا شناسایی نشود مختومه اعلام نمی شود.

وی سیستم قاچاق امروزه را پیچیده عنوان کرد و گفت: قاچاقچیان امروزه حتی برای افراد شاغل در چرخه قاچاق کالا کارت بیمه هم صادر می کنند که این سیستم کار آنها مبارزه با این پدیده را دشوارتر کرده است.

وفایی با تاکید بر گلوگاه‌های بازرسی ورود کالا از استانهای غربی به تهران، افزود: در استانهای غربی با توجه به اهمیت بازارچه های مرزی و کوله برها درایجاد درآمد مردم این منطقه مبارزه با قاچاق نیز دشوارتر است.

دبیر ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالاو ارز دشوار بودن امکان شناسایی کالاهای قاچاق از کالاهای واردات قانونی را از جمله مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق و شناسایی مبادی اصلی قاچاق عنوان کرد و گفت: دستورالعمل جامعی برای کنترل معابر و بازارچه های مرزی برای شناسایی کالهای ثبت شده از قاچاق در حال تدوین و ابلاغ است.

هجوم سیگار مالبرو به بازار ایران

وی سیگار مالبرو را کالایی صهیونیستی معرفی کرد و افزود: ممنوعیت واردات این کالا به لحاظ ماهیت آن سبب شده بازی پیچیده ای آغاز شود و این برند هجومی را به بازار داخلی ایران داشته باشد که برای مبارزه با این هجوم نمی توان صرفا به مبارزه با قاچاق پرداخت.

دبیر ستاد مبازره با قاچاق کالاو ارز بر دیپلماسی خارجی در زمینه مبارزه با قاچاق تاکید کرد و گفت : تعدادی از مافیاهای قاچاق به ایران شناسایی شده اند که اغلب حاشیه نشین خلیج فارس هستند که به دلیل نبود بسترهای مبارزه با آنان در خارج از کشور نمی توان با آنان مقابله کرد.