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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

تجهیز 900 دبیرستان دخترانه پایتخت به وسایل ورزشی

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران از تجهیز 900 دبیرستان دخترانه به وسایل ورزشی تا پایان سالجاری در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: تا کنون 350 دبیرستان دخترانه در تهران به وسایل و ست های ورزشی تجهیز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد حاج آقا میر با بیان اینکه در مورد تجهیز مدارس دخترانه به ست های ورزشی با وزارت آموزش و پرورش ناهماهنگی هایی وجود داشت، تصریح کرد: در این زمینه با وزیر آموزش و پرورش گفتگو کردیم و وی قول مساعد داد که در این رابطه با سازمان ورزش شهرداری تهران همکاری های لازم ایجاد شود تا ورزش همگانی به شکل مطلوب توسعه یابد.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران افزود: چنانچه همکاری های لازم با وزارت آموزش و پرورش به وجود آید، قطعا می توانیم تا پایان سال جاری 900 دبیرستان دخترانه را به وسایل ورزشی تجهیز کنیم تا بانوان بتوانند به راحتی از این وسایل برای تضمین سلامتی خود بهره مند شوند.

کد مطلب 1192316

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