ساماندهی صنوف مزاحم باعث کاهش ترافیک در سنندج می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ولی الله میرزایی صبح دوشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان سنندج اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر صنوف مزاحم به عنوان عامل اصلی در راستای افزایش ترافیک در شهر سنندج به شمار می روند که ساماندهی و انتقال آنها به خارج از محوطه شهر می تواند در راستای کاهش ترافیک در سنندج موثر باشد.

وی با تاکید بر تسریع در ساخت و بهره برداری از شهرک های تخصصی صنوف مزاحم و آلاینده خاطرنشان کرد: شورای شهر با همکاری شهرداری سنندج در راستای تسریع در ساخت شهرک های تخصصی صنوف مزاحم و انتقال آنها به خارج از محدوده شهر اقدام نمایند که در این راستا فرمانداری نیز آماده است تا در این بخش تسهیلات لازم را فراهم کند.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به رشد روز افزون جمعیت شهری و افزایش تعداد خودروهای شخصی گفت: اتلاف وقت و انرژی به عنوان پیامدهای ترافیک شهری از مهمترین معضلات جوامع است که متاسفانه این مهم در مرکز کردستان به عنوان یک پدیده جدی مطرح و باید برای ساماندهی آن تلاش کرد.

میرزایی بیان داشت: شورای ترافیک شهرستان سنندج در صدد است با استفاده از طرح ها و برنامه های کارشناسی شده و به کارگیری روشهای علمی متداول، ضمن کنترل ترافیک شهری، گام های اساسی در خصوص نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و برقراری نظم اجتمای بر دارد.

وی با اشاره به برخی عوامل ایجاد ترافیک در شهرسنندج، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، توسعه میادین میوه و تره بار برای ساماندهی دست فروشان، تملک و توسعه معابر، انتقال مشاغل مزاحم به بیرون از شهر، مقابله بدون اغماض با تخلفات در حوزه ساخت و ساز شهری و سد معبر، احداث پارکینگ و پارک سوار را از جمله راه حل های کاهش ترافیک شهر سنندج برشمرد.

در این جلسه مدیران عامل سازمان های تاکسیر انی و اتوبوسرانی سنندج با اعلام اینکه درسال تحصیلی جاری تعداد 20 دستگاه اتوبوس، 23 دستگاه مینی بوس و 100 دستگاه تاکسی جهت ایاب و ذهاب دانش آموزان و دانشجویان اختصاص یافته است، گزارشی را از وضعیت برنامه ها و اقدامات سازمان های خود در راستای ارائه خدمت بهتر به مردم شهر سنندج ارائه کردند.