به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، تیم ملی تنیس روی میز دوبل ایران فردا در اولین بازی خود در چارچوب بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو در مقابل ترکیبی از دو بازیکن کشور میزبان قرار می گیرد. این تیم دوبل چین بهترین بازیکنان حال حاضر جهان را در اختیار دارد.

تیم ایران با ترکیب نوشاد عالمیان و محمد اخلاق پسند به مصاف حریفان آسیایی خود می رود. صبح امروز هم افشین نوروزی پینگ پنگ باز کشورمان در بخش انفرادی با برتری بر تاجیسکتان اولین پیروزی خود را در این رقابتها بدست آورد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.