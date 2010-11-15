قابلیتهای انیمیشن بروجرد؛ فرصتی برای پویایی یک صنعت

به گزارش خبرنگا مهر در شهرستان بروجرد، اگر چه از دیرباز بروجرد یک نقطه کانونی در فرهنگ و هنر ایران زمین بوده اما انتخاب این شهرستان زیبا به عنوان پایتخت هنر- صنعت انیمیشن ایران شاید در نگاه اول و از دید کارشناسان این عرصه دستاوردی قابل توجه باشد.

بنابر این گزارش در حال حاضر در شهرستان بروجرد شش شرکت و موسسه ثبت شده و چندین شخص و گروه ثبت نشده در حال تولید انیمیشن هستند که تاکنون در این زمینه به موفقیت های قابل توجهی دست یافته اند.

یکی از شرکتهای فعال در این عرصه شرکت آریا صنعت تخیل است که از سال 1380 در شهرستان بروجرد استان لرستان به ثبت رسید، زمینه اصلی فعالیت این شرکت تهیه و تولید انیمیشن دو و سه بعدی رایانه ای، ساخت تیزرهای تبلیغاتی و تلویزیونی، فیلم و جلوه های ویژه است.

تهیه و تولید 15 تیزر تبلیغاتی تلویزیونی، یک فیلم بلند تلویزیونی با بیش از 30 دقیقه جلوه ویژه کامپیوتری بانام روزی که حسنی مرد شد،حدود شش هزار دقیقه انیمیشن دوبعدی و سه بعدی کامپیوتری از جمله بال پرواز، مشکل، پهلوان پنبه، قصه بخت، گورداله، قصه پل، شیرو آدمیزاد، کوزه شکمو، خلوت خورشید، سنگ،پم پم، خانه امن، پهلوان پنبه 2، قصه بخت 2، فاتحان سراب، یک نبرد فانتزی، قصه های مینیاتوری ایران، سریال علمی تخیلی شکارچی شهاب، قطعه گمشده، مجموعه کارهای آموزش مدیریت، مجموعه کارهای ویژه فرهنگ سازی برای پلیس و مخابرات و ... از جمله فعالیتهای این شرکت می باشد.

از جمله آثار قابل توجهی که در این زمینه در شهرستان بروجرد تولید شده است سریال انیمیشن دوبعدی آخرین فرستاده به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای شبکه آموزش به مدت 770 دقیقه بود که علاوه بر پخش در شبکه آموزش در شبکه های المنار لبنان و الکوثر ترکیه نیز پخش شد.

از جمله پروژه های عظیم دیگری که در حال حاضر در پایتخت انیمیشن ایران در حال تولید و ساخت است می توان به مجموعه انیمیشن "کودک و اشغالگر" اشاره کرد که تاکنون 52 قسمت آن تولید شده و 13 قسمت آن در دست تولید است.

فیلم سینمایی اپرای انیمیشن رستم و سهراب به مدت 90 دقیقه برای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از دیگر آثار در دست تولید در بروجرد است.

به هر حال هم اکنون بروجرد با وجود این شرکت های تولید انیمیشن یکی از قطب های این هنر - صنعت در کشور به شمار می رود. بهره برداری از آخرین تکنولوژی و پیشرفته ترین سخت افزارها و نرم افزارهای روز دنیا در حیطه صنعت انیمیشن از دیگر ویژگیهای بروجرد در تولید انیمیشن است.

تولیدات انیمیشن بروجرد علاوه بر موفقیت های جشنواره ای، چندین کشور جهان از جمله ترکیه، هند، امارات، عراق، سوریه، لبنان،کویت، فلسطین، قطر و بحرین را در نوردیده است و توجه ویژه کشورهایی چون فرانسه، امریکا، کره و مالزی را نیز جلب نموده است تا حدی که پیشنهادهای تولید مشترک و پیش خرید حقوق محصولات انیمیشن بروجرد، از طرف برخی از این کشورها ارائه شده است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد اظهار داشت: شهرستان بروجرد با توجه به فعالیت شرکت های انیمیشن سازی در این زمینه از جایگاه خوبی در کشور برخوردار است.

امین کمالوندی با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در این بخش، عنوان کرد: در این راستا این اداره کل به منظور تولید یک فیلم انیمیشن 45 قسمتی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر بیش از 28 میلیون تومان به شرکت آریا صنعت تخیل بروجرد اختصاص داده است.

وی همچنین به برگزاری جشن "بروجرد، پایتخت انیمیشن ایران" اشاره کرد و گفت: باید در راستای برگزاری این جشن بین همه دست اندر کاران امر وحدت و همدلی وجود داشته باشد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تصریح کرد: بسیاری از استانها منتظر این هستند که بروجرد از زیر این عنوان شانه خالی کند و پایتختی انیمیشن ایران به آنها برسد.

کمالوندی تصریح کرد: باید با برگزاری هر چه بهتر جشن بروجرد پایتخت انیمیشن ایران در راستای حفظ این عنوان تلاش شود.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به ظرفیت های گسترده ای که در زمینه هنر - صنعت انیمیشن در بروجرد وجود دارد اختصاص عنوان پایتختی انیمیشن ایران به این شهرستان مایه افتخار است.

سجاد معین فارسانی شهر بروجرد را شهری با استعدادهای بالا و فراوان ارزیابی کرد و بیان داشت: بخشی از تولیدات انیمیشن در شبکه های استانی و ملی حاصل فعالیت شرکت های بروجردی است.

وی با اشاره به تاثیرگذاری هنر انیمیشن در فرهنگ جامعه، یادآور شد: باید از ظرفیت های بروجرد در این زمینه به منظور توسعه صنعت انیمیشن سازی و در نتیجه رشد سرمایه گذاری و اشتغال در این شهرستان استفاده کرد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال انتخاب شهرستان بروجرد به عنوان پایتخت انیمیشن ایران برای تثبیت این عنوان جشن انیمیشن در بروجرد برگزار خواهد شد.

نادر ارجمندی با تاکید بر ضرورت معرفی هر چه بیشتر شهرستان بروجرد در این زمینه، تصریح کرد: بروجرد ظرفیت منحصر به فردی در زمینه هنر - صنعت انیمیشن دارد که باید بر روی این قابلیت سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه با توسعه صنعت انیمیشن بخشی از مشکل اشتغال در بروجرد مرتفع خواهد شد، خاطر نشان کرد: با برگزاری جشن انیمیشن ضمن معرفی قابلیت های این شهرستان زمینه حضور سرمایه گذاران در این زمینه فراهم خواهد شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد همچنین به تشکیل کمیته هایی برای برگزاری این جشن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در قالب ستاد برگزاری این جشن بزرگ سه کمیته مالی، اطلاع رسانی و فرهنگی و کمیته اجرایی مشغول به فعالیت هستند.

ارجمندی از حضور برخی هنرمندان مطرح کشوری در این زمینه خبر داد و بیان داشت: این جشن به مدت سه روز در بروجرد برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این جشن از روز 26 آبانماه در سینما فلسطین بروجرد با حضور هنرمندانی چون رضا بنفشه خواه، مصطفی عبدالهی و محمد حمزه ای آغاز خواهد شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد ارائه مقالات و سخنرانی را از جمله برنامه های روز دوم این جشن برشمرد و گفت: همچنین در حاشیه اجرای این جشن نمایشگاهی از فیلم های انیمیشنی تولید شده توسط شرکت های بروجردی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

ارجمندی همچنین از نامگذاری میدانی در منطقه مسکونی 81 هکتاری بروجرد به نام میدان پویا نمایی خبر داد، بیان داشت: همچنین اقلام تبلیغاتی لازم در این زمینه به کمک دستگاههای متولی تهیه شده است.

به هر حال امید می رود با اجرای این جشن و با توجه به قابلیت های شهرستان بروجرد در زمینه هنر - صنعت انیمیشن زمینه توسعه هر چه بیشتر این شهرستان فرهنگی با حضور سرمایه گذاران فراهم شود.