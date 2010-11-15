نمایندگان ویژه فرماندار در روستاهای شیراز منصوب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در گردهمایی اعضای شورای های اسلامی روستاها و دهیاران شهرستان شیرازبا موضوع هدفمندی یارانه ها، با بیان اینکه امر انتصاب به زودی صورت می گیرد از تشکیل شوراهای روستایی شهرستان شیراز خبرداد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها نیز بیان کرد: هدفمند کردن یارانه ها عید اقتصادی ملت است و مردم باید با روی باز از آن استقبال کنند.

فرماندار شهرستان شیراز تصریح کرد: در شیراز با برنامه هایی که از قبل هماهنگ شده آماده اجرای هدفمند کردن یارانه ها هستیم.

قاسمی اضافه کرد: در این راستا تاکنون 60 جلسه در بخشهای مختلف امنیتی، بازرگانی، حمل و نقل ، صنعتی، اطلاع رسانی و کشاورزی با حضور مدیران دستگاههای برگزار شده و موفق به تشکیل کمیته هدفمندی یارانه ها در بخشهای مختلف شهرستان شده ایم.

وی با بیان اینکه در راستای هدفمند کردن یارانه ها در حوزه اتوبوسرانی، تاکسیرانی، حمل و نقل درون شهری و سرویس مدارس گامهای بزرگی برداشته شده، اظهار داشت: در بخش اتوبوس و حمل و نقل درون شهری در روزهای آینده شاهد اقدامات خوبی خواهیم بود و به طور قطع با هدفمند شدن یارانه ها بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف می شود.

فرماندار شهرستان شیراز اضافه کرد: در بخش توسعه حمل و نقل درون شهری با برنامه ریزی صورت گرفته، مشکل حمل و نقل روستائیان و رفت و آمد آنان به شهرها حل می شود.

قاسمی همچنین شوراها را بازوان دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها دانست و گفت: از شوراها می خواهیم که با تمام توان مجموعه نظام، ملت و دولت را یاری دهند تا بتوانیم با توجیه مردم مشکلات احتمالی را حل کنیم.

وی در ادامه گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته 300 نفر با حضور در نقاط مختلف بازار شیراز را تنظیم می کنند.

فرماندار شیراز تصریح کرد: با هدفمند شدن یارانه ها اقتصاد کشورمان که دارای تورم مستمر و رشد اقتصادی بی ثباتی است به سمت رشد مستمر و با ثبات می رود.

قاسمی همچنین خاطرنشان کرد: تا پایان سال از تمام روستاهای شهرستان شیراز بازدید خواهیم کرد و به بررسی مسائل و مشکلات آنان خواهیم پرداخت.



در ادامه معاون برنامه ریزی استاندار فارس نیز گفت: اجرای هدفمندی یارانه ها امروز در کشور ما به یک اجماع ملی تبدیل شده به طوری که همه گروه های مختلف با اجرای آن موافق هستند.

فرهاد سجادی مهمترین هدف اجرای هدفمندی یارانه ها را اجرای عدالت برای برخورداری همه اقشار مردم از امکانات دولت دانست و افزود: با هدفمند شدن یارانه ها ریشه مزمن و ساختاری تورم در کشور از بین می رود.

معاون برنامه ریزی فرمانداری اضافه کرد: در فارس با تلاش استاندار، ستاد استانی در اجرای هدفمند کردن یارانه ها تشکیل شده و در شهرستانها نیز این کمیته تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: در فارس سرمایه داران و کارخانه داران نیز حمایت خود را از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اعلام کرده اند و اعتقاد مردم نیز براساس نظر سنجیها روز به روز بیشتر می شود.



همچنین در این مراسم نماینده اول مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه حدود 40 درصد جمعیت استان درشیراز هستند، گفت: از مسئولان می خواهیم که توزیع عادلانه اعتبارات را در شهرستان شیراز مورد توجه قرار دهند، شیراز تنها قصرالدشت، معالی آباد و چنچنه نیست بلکه در شیراز نیازمند توجه ویژه به حاشیه های شهر هستیم و به طور قطع با توجه به حاشیه ها بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

احمد رضا دستغیب افزود: به نمایندگی از موکلینم اعلام می کنم منابع به سمت حاشیه شهرها رود تا مشکل بزرگ شیراز در حاشیه ها برطرف شود.

نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین در سخنانی به فاصله طولانی برخی روستاها در بخشهای مختلف شیراز اشاره کرد و افزود: تفکیک بخش مرکزی با توجه به فواصل زیاد دهستانها ضروری است که باید انجام شود.

وی ادامه داد: شهر زرقان نیز با استعدادهای خوب، ظرفیت مناسبی برای تفکیک از شیراز دارد.

دستغیب همچنین در بخش دیگری سخنان خود از تهیه بانک اطلاعاتی دقیق و به روز از روستاهای شهرستان خبر داد و گفت: آماده ارائه این بانک اطلاعاتی و در اختیار گذاشتن آن به نماینده های بعد هستیم.