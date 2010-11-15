صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال استیل آذین ضمن بیان مطلب فوق گفت: تمرینات تیم ما زیر نظر علی پروین و کادر فنی تیم به بهترین شکل در حال برگزاری است و خود را برای حضور در مسابقه با نفت مسجد سلیمان در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی آماده می‌کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مهدی مهدوی‌کیا، علی کریمی، مهرزاد معدنچی و علی عشوری با مصدومیت جزئی مواجه هستند و تمرینات اختصاصی را پیگیری می‌کنند. البته این بازیکنان به دیدار استیل آذین در جام حذفی نمی‌رسند اما در هفته شانزدهم لیگ برتر می‌توانند تیم ما را برابر شهرداری تبریز همراهی کنند.

سرپرست تیم فوتبال استیل آذین همچنین در مورد دیدار این تیم برابر نفت مسجد سلیمان خاطرنشان کرد: همیشه تیم‌های دسته اولی در مسابقات جام حذفی خطرناک ظاهر می‌شوند، تیم مس رفسنجان و فولاد گستر تبریز در سال‌‎های گذشته این موضوع را ثابت کرده اند، به همین دلیل ممکن است نفت مسجد سلیمان هم حریف خطرناکی برای ما باشد و نباید این تیم را دست کم گرفت.

درودگر در پایان گفت: نفت مسجد سلیمان در بازی گذشته تیم مس کرمان را حذف کرده و قطعا بازی سختی را با تیم پیش رو داریم اما تنها به پیروزی در این بازی و صعود به مرحله بعدی این مسابقات فکر می‌کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین تهران و نفت مسجد سلیمان در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 14:30 روز شنبه 29 آبانماه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود. برنده این مسابقه در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها به مصاف تیم فولادخوزستان می‌رود.