عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشجوی بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد مراکز بین المللی کیش و عسلویه دانشگاه پیام نور در رشته های مهندسی صنایع، حقوق بین الملل، روانشناسی، مهندسی راه و ترابری، مدیریت و جغرافیا پذیرش می شود.

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور اضافه کرد: در هر رشته گرایش 20 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزشی و 10 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی جذب می شود.

معتمدی از معرفی سه برابر ظرفیت پذیرش در هر رشته گرایش به عنوان پذیرفته شدگان اولیه خبر داد و گفت: پس از مصاحبه، پذیرفته شدگان نهایی معرفی می شوند.

وی گفت: ثبت نام در این دوره ها به صورت اینترنتی صورت می گیرد و جزئیات آن بر روی سایت دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir قرار دارد.