  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

معتمدی به مهر خبر داد:

آغاز ثبت نام دوره‌های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه پیام نور

آغاز ثبت نام دوره‌های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه پیام نور

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام برای پذیرش دانشجوی بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد مراکز بین المللی کیش و عسلویه این دانشگاه خبر داد و گفت: داوطلبان این دوره ها تا 15 روز دیگر برای ثبت نام فرصت دارند.

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشجوی بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد مراکز بین المللی کیش و عسلویه دانشگاه پیام نور در رشته های مهندسی صنایع، حقوق بین الملل، روانشناسی، مهندسی راه و ترابری، مدیریت و جغرافیا پذیرش می شود.

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور اضافه کرد: در هر رشته گرایش 20 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزشی و 10 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزشی پژوهشی جذب می شود.

معتمدی از معرفی سه برابر ظرفیت پذیرش در هر رشته گرایش به عنوان پذیرفته شدگان اولیه خبر داد و گفت: پس از مصاحبه، پذیرفته شدگان نهایی معرفی می شوند.

وی گفت: ثبت نام در این دوره ها به صورت اینترنتی صورت می گیرد و جزئیات آن بر روی سایت دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir  قرار دارد.

کد مطلب 1192325

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها