به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین هدف تشکیل جلسه این شورا حمایت از مولفان، مترجمان و همچنین ساماندهی بازار نشر و رعایت کپی‌رایت اعلام شده است.

بر اساس طرح اولیه 15 نفر عضو ثابت و رسمی این شورا هستند و از هر یک از وزارتخانه‌های ارشاد، علوم بهداشت و قوه‌قضاییه، اتحادیه ناشران، انجمن ناشران فرهنگی، ناشران برگزیده و استادان حقوقی مالکیت فکری نیز در این شورا عضویت دارند.

ده میلیارد ریال برای تامین کتاب مدارس شبانه روزی

رئیس ستاد برگزاری هجدهمین دوره هفته کتاب از تامین اعتبار ده میلیارد ریالی برای تجهیز کتابخانه‌های مدارس شبانه روزی مناطق غیر برخوردار و روستایی خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش در ایام هفته کتاب اجرا خواهد شد.

بهمن دری یادآور شد: این اقدام در قالب تفاهمنامه‌ای کلی بین دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

وی رقم تفاهمنامه را پنجاه میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این تفاهمنامه امروز 24 آبان در مراسم گشایش نمادین 40 هزار نمایشگاه در 40 هزار مدرسه به امضای دو وزیر خواهد رسید.

دری هدف از اجرای طرح تجهیز کتاب برای مدارس شبانه‌روزی را توزیع عادلانه کتاب در سراسر کشور و ارتقاء سطح مطالعه در بین اقشار عمومی دانست و گفت: در نظر داریم با این اقدام بخشهای محروم کشور و مناطقی را که دسترسی کمتری به تسهیلات دولتی دارند به نوعی بهرمند کنیم.

وی یکی دیگر از دلایل اجرای این طرح را پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان عنوان کرد و گفت: بیش از 3 هزار مدرسه شبانه روزی در کشور وجود دارد که امسال بر اساس اولویت تعدادی از این مراکز و مدارس شبانه روزی را که توسط وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده‌اند به کتاب تجهیز خواهیم کرد و برای این اقدام مبلغی افزون بر ده میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده‌ایم .



افتتاح نمایشگاه و فروشگاه "شعر جوان"



دفتر شعر جوان به مناسبت آغاز هفته کتاب نخستین نمایشگاه و فروشگاه تخصصی و دائمی "شعر جوان" را روز پنجشنبه 27 آبان افتتاح می‌کند.

این واحد فرهنگی با عرضه کتابهای منتشر شده در دفتر شعر جوان و بخشی از مجموعه آثار چاپ شده توسط ناشران برجسته و تخصصی شعر راه‌اندازی می‌شود.

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی و دائمی "شعر جوان" با نزدیک به 120 عنوان اثر با حضور شاعران و شخصیتهای فرهنگی مقابل دانشگاه تهران افتتاح خواهد شد.



تکمیل منابع کتابخانه‌های پایداری 71 دانشگاه

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع‌مقدس، منابع 71 کتابخانه تخصصی پایداری مستقر در دانشگاه‌های آزاد و دولتی را همزمان با هفته کتاب تکمیل خواهد کرد.

این کتابخانه‌های تخصصی، براساس امضای تفاهمنامه‌ای بین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، در 71 دانشگاه آزاد و دولتی و در بازه زمانی 87 تا 88 افتتاح شده‌اند.

اولین مرحله تجهیز کتابخانه‌ها با هزینه‌ای افزون بر 160میلیون ریال با کتابهای نشر صریر و آثاری از ناشران برجسته دفاع‌مقدس صورت گرفت و اکنون در مرحله دوم، تکمیل آثار موجود در کتابخانه‌های تخصصی پایداری به تدریج و همزمان با هفته کتاب انجام می‌گیرد.

ارسال آثار تخصصی حوزه دفاع‌مقدس به کتابخانه‌های ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع‌مقدس سراسر کشور از دیگر برنامه‌های معاونت ادبیات و انتشارات این بنیاد به مناسبت هفته کتاب است.

هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 آبان ماه آغاز شد و تا 30 آبان به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.







