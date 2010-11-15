کاروان ورزش ایران تاکنون ورزشکار دوپینگی نداشته است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، بر اساس قوانین حاکم بر بازی‌های آسیایی، تمام ورزشکاران کاروان اعزامی به محل برگزاری این بازی‎ها پیش از ورود به دهکده ملزم به حضور در پروسه تست دوپینگی هستند که زیر نظر شورای المپیک آسیا ( OCA) و البته آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ انجام می‌شود.

بر این اساس ورزشکاران تیم‌های مختلف کشورمان که در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارند پیش از حضور در گوانگجو توسط ماموران کمیته ضد دوپینگ این بازی‌ها تست دوپینگ شدند.

همچنین براساس قانون دیگر بازی‌های آسیایی از تمام مدال آوران این بازی‌ها بلافاصله بعد از کسب مدال نمونه گیری می‌شود. بر این اساس تا به امروز چهار ورزشکار کشورمان که موفق به کسب مدال در گوانگجو شده‌اند تست دوپینگ داده اند.

کمیته برگزارکننده شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی هیچ اعلام رسمی در مورد نتایج نمونه‎گیری‌های صورت گرفته انجام نداده است اما احضار نشدن مسئولان کاروان ایران برای رسیدگی به نتایج حاکی از منفی بودن تست‌ها دارد.

تست‌های گرفته شده در جریان بازی‌های آسیایی بلافاصله مورد آنالیز قرار می‎گیرند و در صورتیکه نتیجه آنها مشکوک باشد، جهت رسیدگی دقیقتر نامه ‎ی به مسئول کاروان ورزش ایران ارسال می‎شود.

بهرام افشارزاده، سرپرست کاروان ورزش ایران در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهارداشت: تا به امروز هیچ نامه‌ای در مورد دوپینگ ورزشکاران ایرانی به دستمان نرسیده است. ورزشکاران ما دوپینگی نیستند.