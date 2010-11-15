توصیه های بهداشتی برای خرید دام

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدرضا غلامی اظهار داشت: خرید دام باید از مراکز معتبر عرضه دام بهداشتی که زیرنظر سازمان دامپزشکی کشور است صورت گیرد و ذبح دام در کشتارگاههایی که سازمان دامپزشکی معرفی می‌کند انجام شود.

به گفته وی، کشتن دام در محیط خارج از کشتارگاه و در کوچه و خیابان از نظر بهداشتی صحیح نیست زیرا با این کار آلودگیهای محیطی به راحتی به گوشت منتقل شده و بهداشت عمومی را به خطر می‌اندازد.

غلامی تصریح کرد: اگر هموطنان بخواهند در منزل ذبح دام را انجام دهند باید نکات و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند توصیه می‌شود ذبح دام روی زمینی که آسفالت یا سنگ فرش بوده انجام شود تا شرایط شستشو راحت تر باشد و در صورت نبود سنگفرش یا آسفالت، حتما باید یک کیسه نایلونی را زیر دام قرار دهند و سپس روی آن ذبح انجام دهند.

وی افزود: باید فضولات و ضایعات بعد از ذبح در چاه فاضلاب یا در عمق خاک دفن شود. عمق این چاله باید حداقل نیم متر بوده و بر روی آن حتماً باید خاک ریخته شود.

رئیس اداره بهداشت اماکن وزارت بهداشت با تاکید بر این که افرادی که ذبح دام می‌کند حتماً کارت بهداشتی همراه داشته باشند، خاطرنشان کرد: افرادی که دام را ذبح می‌کنند لباس، کفش یا چکمه مناسب داشته باشند و در هنگام کار حتماً از دستکش بلند و مقاوم استفاده کنند.

وی در پایان گفت: پس از آنکه سر دام بریده شد و خون به طور کامل از لاشه خارج شد باید سریع اقدام به کندن پوست دام کنند و گوشت را پس از ذبح بلافاصله در یخچال نگهداری کنند تا عوامل بیماری‌زا تا حد زیادی از بین برود.