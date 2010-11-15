قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج عنوان کرد: در حال حاضر 23 نشریه با گستره استانی و منطقه ای و در قالب های هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه در استان کردستان فعالیت می کنند که این میزان نشریه برای استان با توجه به توانمندی ها و پتانسیل های موجود متناسب نیست و یکی داز برنامه های ما افزایش شمار نشریات محلی است.

وی خاطرنشان کرد: مطبوعات اصلی ترین عامل شکل گیری افکار عمومی محسوب می شوند که علاوه بر انتقال صحیح و به موقع اخبار و رویدادها می توانند در توسعه و گسترش شاخص های فرهنگی جامعه نیز همواره نقش مثبتی را ایفا کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان افزود: نشریات محلی نیز همانند نشریات سراسری، با توجه به تأثیرگذاری بیشتر آنها بر اساس رسالتی که بر عهده دارند در راستای فراهم کردن بسترهای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حوزه انتشار خود تلاش می کنند.

وی بیان داشت: وضعیت مطبوعات محلی در حال حاضر از رشد چشمگیری در کشور برخوردار بوده است و استان کردستان نیز از این رشد مستثنی نیست ولی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله داریم و باید با مشارکت فعالان این عرصه شاهد رشد بیشتری در حوزه نشریات محلی باشیم.

میمنمت آبادی افزود: با توجه به سابقه فرهنگی و تاریخی درخشانی که استان کردستان دارد همواره حفظ و تقویت وحدت ملی، آگاهی بخشی به جامعه و انعکاس خواسته های به حق، در صدر برنامه های اصحاب مطبوعات در این استان فرهنگی قرار داشته و دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان، نشریات ندای گروس، فرهنگ کردستان، آشتی، سیروان، رووبار، دیدگاه، شار، راسان، تبیان، گفتار سبز، بدر، زریبار، ژیوار، آگرین، کاردوک، دیار کهن، عرشیا، سوران، نور اسلام، سروه و نیشتمان را از جمله نشریات استان معرفی کرد گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه های ویژه ای را در راستای تقویت نشریات محلی در دستور کار قرار دارد.