صعود امیدهای ایران به جمع 8 تیم برتر آسیا/ عمان حریف نیمه نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان در چهارمین دیدار خود در بازیهای آسیایی و در مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها ظهر امروز به مصاف تیم مالزی رفت و در پایان موفق شد این تیم را با نتیجه 3 بر 1 شکست دهد.

در این دیدار که قضاوت آن را شمس الزمان" از بنگلادش برعهده داشت و در حضور 10 هزار تماشاگر برگزار شد، تیم امید کشورمان پس از تساوی بدون گل در نیمه اول در نیمه دوم موفق شد سه بار دروازه حریف نه چندان مطرح خود را باز کند.

کریم انصاریفرد، سید جلال حسینی و امیر شرفی در دقایق 53 ، 60 و 67 برای تیم امید کشورمان در این دیدار گلزنی کردند . تک گل تیم مالزی توسط "طلاها" کاپیتان این تیم در دقیقه 86 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید .

در نیمه دوم ایمان موسوی به جای آرش افشین، مهدی دغاغله به جای مسعود ابراهیم زاده و علی زینالی به جای حمیدرضا علی عسگر به میدان رفتند. جلال حسینی و انصاریفرد با گلزنی در این دیدار با 4 و 3 گل زده در صدر جدول گلزنان بازیهای آسیایی گوانگجو قرار گرفتند .

در دیگر دیدار همزمان این مرحله تیم عمان با برتری 3 بر صفر مقابل هنگ کنگ حریف کشورمان درمرحله یک چهارم نهایی شد. 4دیدار مرحله نیمه نهایی روز پنج شنبه 27 آبان ماه برگزار خواهد شد.

دو دیدار دیگر مرحله یک هشتم نهایی عصر امروز به وقت تهران برگزار خواهد شد و طی آن چین با کره جنوبی و قطر با ازبکستان دیدار خواهند کرد.