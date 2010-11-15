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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

بازیهای آسیایی گوانگجو /

محمد علیرضایی از تیم ملی شنا خداحافظی کرد

محمد علیرضایی از تیم ملی شنا خداحافظی کرد

دارنده عنوان چهارمی شنای بازی‌های آسیای گوانگجو از تصمیمش برای خداحافظی از مسابقات ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیرضایی که روز گذشته در یک قدمی مدال بازی‌های آسیایی ماند، امروز هم در 100 متر قورباغه به فینال رسید؛ اما برای این مسابقه برنامه خاصی ندارد و فقط می خواهد رکورد ملی را بشکند.

وی با اشاره به این که شب گذشته توان کسب مدال را داشته است گفت: کم نگذاشتم؛ اما رقابت من با حریفانم رقابت برابری نبود. من تا یک قدمی مدال رفتم؛ اما به خاطر فاصله ای که سطح امکانات ما با حریفانمان دارد، نتوانستم بهتر از رکوردی که ثبت کردم را به دست بیاورم و به مدال برسم.

علیرضایی که اعتقاد دارد حریف چینی که نفر سوم شده، خطا کرده، گفت: تردید ندارم که حریفم خطا کرد؛ اما با این حال نمی گویم که اگر این خطا رخ نمی‌داد، من مدال می گرفتم. حرف من این است که باید به شنا بیشتر بها بدهیم تا در رقابت های اینچنین رقابت ما برابر باشد.
وی گفت: تمام دیشب را به خاطر اینکه به مدال نرسیدم، حسرت خوردم؛ البته نه فقط برای خودم بلکه برای شنا حسرت خوردم. اگر من دیروز مدال می گرفتم، راه بقیه شناگران هموارتر می شد.
 
علیرضایی گفت: تصمیم گرفته ام از شنای ملی خداحافظی کنم. برای همین بعد از بازی‌های آسیایی در هیچ مسابقه ملی دیگری شرکت نمی کنم فقط برای یکی دو سال در لیگ مسابقه می‌دهم و بعد به دنبال زندگی ام می روم.
کد مطلب 1192341

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