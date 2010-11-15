محمد علیرضایی از تیم ملی شنا خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیرضایی که روز گذشته در یک قدمی مدال بازی‌های آسیایی ماند، امروز هم در 100 متر قورباغه به فینال رسید؛ اما برای این مسابقه برنامه خاصی ندارد و فقط می خواهد رکورد ملی را بشکند.

وی با اشاره به این که شب گذشته توان کسب مدال را داشته است گفت: کم نگذاشتم؛ اما رقابت من با حریفانم رقابت برابری نبود. من تا یک قدمی مدال رفتم؛ اما به خاطر فاصله ای که سطح امکانات ما با حریفانمان دارد، نتوانستم بهتر از رکوردی که ثبت کردم را به دست بیاورم و به مدال برسم.

علیرضایی که اعتقاد دارد حریف چینی که نفر سوم شده، خطا کرده، گفت: تردید ندارم که حریفم خطا کرد؛ اما با این حال نمی گویم که اگر این خطا رخ نمی‌داد، من مدال می گرفتم. حرف من این است که باید به شنا بیشتر بها بدهیم تا در رقابت های اینچنین رقابت ما برابر باشد.

وی گفت: تمام دیشب را به خاطر اینکه به مدال نرسیدم، حسرت خوردم؛ البته نه فقط برای خودم بلکه برای شنا حسرت خوردم. اگر من دیروز مدال می گرفتم، راه بقیه شناگران هموارتر می شد.