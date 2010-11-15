به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی دولو ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر چاه های کشاورزی کاربری یک منظوره دارند که می‌توان با ریختن ماهی در داخل چاه‌ها آن ها را چند منظوره کرد.

دولو با بیان اینکه در این روش پرورش ماهی، تولید محصول کشاورزی و غنی کردن آب همزمان با هم صورت می‌گیرد، اظهار داشت: فضولات ماهی سبب کاهش مصرف کودهای شیمیایی در مزارع می‌شود.

وی با بیان این که شناسایی منابع از اولویتهای شیلات است، خاطرنشان کرد: چاه‌های کشاورزی، چشمه‌ها، قنوات، سدها و آبگیرها محیط‌ هایی مناسب برای پرورش ماهی هستند.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر استان همدان با سابقه 15 سال، در این زمینه توسعه و رشد خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: با همان مقدار آبی که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی لازم است می‌توان به پرورش ماهی، اشتغال زایی و تغییر ذائقه مردم برای مصرف ماهی پرداخت.

دولو با اشاره به اینکه در سدها و آب بندها هرساله برنامه رها سازی ماهی و بهره‌ برداری از آن صورت می‌گیرد، گفت: در چند سال اخیر در سدهای آبشینه، اکباتان و شیرین سو با توجه به دستورالعمل ارسالی مبنی بر اینکه این سدها منبع آب شرب هستند، ماهی رها سازی نمی‌شود و ماهی‌های موجود در این سدها مربوط به سال های گذشته است.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان همدان با تاکید بر این که باید به مردم روش‌های پرورش آبزیان را آموزش داد، اضافه کرد: برای توسعه و تولید پایدار، همزمان باید بازار مصرف و افزایش سرانه مصرف را مد نظر داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: افراد برای پرورش ماهی باید از امور آب، محیط زیست و دامپزشکی مجوز دریافت کنند تا از طرف اداره شیلات برای آن‌ها پروانه صادر شود.