به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ خدامراد کبکی پیش از ظهر دوشنبه در این رابطه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان اظهار داشت: سارقان و مجرمان سابقه دار در این استان به صورت مستمر تحت تعقیب و کنترل قرار می گیرند.

وی با اشاره به اجرای طرح هایی در این زمینه، عنوان کرد: طرح کنترل مجرمان و سارقان با هماهنگی مقام قضایی در آبان ماه سال جاری به منظور مقابله با افراد مجرم و ایجاد محیطی امن برای شهروندان در سطح استان به مرحله اجرا در آمد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان یادآور شد: در قالب اجرای این طرح، 68 نفر سارق، اراذل و اوباش و... دستگیر و از آنان یکدستگاه موتورسیکلت، یکفقره سرقت احشام، دو فقره سرقت داخل خودرو و 5 قبضه سلاح کشف و ضبط شد.

سرهنگ کبکی خاطر نشان کرد: همچنین در قالب اجرای طرح کنترل مجرمان و سارقان سابقه دار در این مدت 134 نفر سارق آزادشده نیز احضار و کنترل شدند.

وی یادآور شد: متهمان دستگیر شده در قالب اجرای این طرح با پرونده تشکیل شده راهی مراجع قضایی شدند.