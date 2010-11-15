رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: امسال یک هزار تن جو، 45 تن ذرت دانه ای، چهار ونیم تن برنج، سه هزار و 84 تن گندم، 9 تن عدس، 13تن نخود، 136 تن گوشت، 375 تن مرغ، سه تن تخم مرغ، هفت هزار و 360 تن شیر، سه تن عسل، سه هزار و 445 تن ذرت علوفه ای، 735 تن سیب زمینی و 182 یونجه به صورت توافقی خریداری شده است.

وی ادامه داد: هفت تن خرما، هفت تن خیار، پنج تن هلو، 412 تن گوجه فرنگی، 99 تن هندوانه و 16تن آلبالو از دیگر محصولات خریداری شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان اظهار داشت: خرید توافقی محصولات اقدامی موثر برای بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزان است.

وی با بیان اینکه خرید توافقی محصولات کشاورزی دست واسطه ها را کوتاه می کند، گفت: با خرید توافقی دلال و واسطه در افزایش هزینه‌های قیمت محصول نقش کمتری دارند.

عباسی با اشاره به اینکه با انجام خرید‌های توافقی محصولات کشاورزی، قیمت واقعی به تولید‌کنند‌گان پرداخت می‌شود، اضافه کرد: خرید توفقی محصولات کشاورزی استان همدان در سال جاری 15 درصد افزایش داشته است.

مدیر‌ سازمان تعاون روستایی همدان رفع کمبود‌ها و مشکلات مالی تشکل‌های کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد:‌ تشکل های بخش کشاورزی باید برای دسترسی به اهداف تعیین شده، محصولات خود را به صورت توافقی خریداری کنند.

وی به خرید تضمینی محصولات نیز اشاره کرد و افزود: تا کنون 128 هزار تن جو، 196 هزار و 500 تن گندم و شش هزار و 900 تن کلزا به صورت تضمینی از کشاورزان همدانی خریداری شده است.

عباسی اضافه کرد: 19 تن گلرنگ و 23 تن آفتابگردان نیز از کشاورزان استان همدان به صورت تضمینی خریداری شده و تا پایان آذرماه امسال نیز این خرید ادامه دارد.

مدیر‌ سازمان تعاون روستایی همدان از ایجاد سه مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در شش ماهه نخست سال جاری در استان همدان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری 11 مرکز دیگر به منظور عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در استان همدان راه اندازی می شود.