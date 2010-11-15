نیازمند کمکهای ایرانیان به بازسازی سیل پاکستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فردوس عاشق اعوان در دیدار با دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از کمکهای خاص ایرانیان به سیل پاکستان درخواست کرد این کمکها هم‌اکنون که زمان بازسازی است بیشتر ادامه یابد.

وی گفت: از مقام معظم رهبری تا وزیر بهداشت و NGO‌ ها و سایر آحاد ملت شریف ایران ممنونیم که به سیل‌ زدگان پاکستانی کمکهای بی ‌دریغی ارسال کردند و از همه می‌خواهیم هم اکنون که زمان بازسازی است به این کمکها ادامه دهند.

وزیر رفاه، جمعیت و امور زنان پاکستان، این کمکها را شامل ارسال دارو، اعزام متخصص و ایجاد مراکز درمانی سیار اعلام کرد و اظهارداشت: ما آمده‌ایم که از تجربیات وزارت بهداشت ایران در عرصه ‌های مختلف اعم از ادغام بحث آموزش خدمات‌رسانی بهداشتی و درمانی و تنظیم جمعیت و خانواده بهره برده و با امضای تفاهمنامه‌ای زمینه طراحی یک سیستم جامع بهداشتی در پاکستان را همانند ایران فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه 5/52 درصد جمعیت پاکستان را زنان تشکیل می‌دهند، گفت: متاسفانه کمترین خدمات بهداشتی و درمانی به این قشر پاکستانی اختصاص می‌یابد و این در حالی است که زنان در ایران در بخشهای مختلف پیشرفت کرده و نقش‌آفرینی می‌کنند و باید این تجربیات را به پاکستان منتقل کرد.