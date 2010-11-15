کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر زلمای رسول وزیر امور خارجه افغانستان به ایران سومین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان در تهران برگزار شد.

رسول و متکی بعد از برگزاری اجلاس در کنفرانسی مطبوعاتی نتایج مذاکرات خود را تشریح کردند.

وزیر امور خارجه جمهور اسلامی ایران در این باره تصریح کرد: هیئت های دو طرف در دو روز گذشته در مورد موضوعات همکاری نشست هایی داشته اند و در سایه گفتگوها توافقات جامعی در زمینه تجاری، بیمه و بانک، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، دامپروری، بهداشت و درمان، میراث فرهنگی، آموزش عالی و کنسولی و مرزی داشتیم.

متکی از تشکیل کمیته تجاری دو کشور خبر داد و گفت: همچنین موافقتنامه تعرفه ترجیحی و همکاری در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تشکیل شرکت مشترک سرمایه گذاری و همکاری های گمرکی، سرفصل های مهم همکاری های دو کشور در حوزه تجارت بود.

وی با اشاره به اینکه روابط تجاری ایران و افغانستان از مرز یک میلیارد دلار گذشته است، عنوان کرد: ظرفیت بیشتری میان دو کشور وجود دارد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از توافق با همتای افغانش برای مبادلات تجاری بین دو کشور با پول ملی دو کشور خبر داد و گفت: تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی، همکاری پولی و بانکی از جمله سرفصل های حوزه بیمه و بانک بود.

وی در رابطه با کارگروه حمل و نقل بین دو کشور که تشکیل شده است ، بیان داشت: ایجاد راه آهن و پروژه مهم خواف - هرات در دستور کار است و 3 قطعه از 4 قطعه این مسیر توسط ایران ساخته شده که با احداث آن امکان گسترده تری برای ایجاد شبکه ریلی جاده ابریشم و مناسبات بهتر دو کشور فراهم می شود.

متکی اضافه کرد: در همکاری چند جانبه بین ایران، تاجیکستان و افغانستان پروژه بزرگ تر اتصال چین به قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران و از دو شاخه به جنوب و غرب یعنی ترکیه و اروپا در دستور کار است که انقلابی در حمل و نقل به شمار می رود.

متکی از توافق با رسول برای برگزاری اجلاس کمیساران مرزی دو کشور هر دو ماه یک بار خبر داد و گفت: این اقدام برای کنترل بیشتر مرزها در مبارزه با قاچاق، مواد مخدر است و تشکیل کمیته مشترک کنسولی نیز در کمیته مرزی و کنسولی مورد بحث قرار گرفت.

به گفته متکی انتقال تجربیات، ساخت نیروگاه برق آبی و انرژی های تجدید پذیر ازدیگر محورهای مذاکرات در کمیسیون مشترک با افغانستان بوده است.

وی در رابطه را بهره گیری از آب هیرمند گفت: بر اساس گفتگوهای چند سال اخیر در سالهای گذشته کمتر با نقصان در دریافت آب هیرمند مواجه بودیم، بر این اساس آغاز گفتگو برای رودخانه هریررود می تواند مباحث دو کشور را نهایی کند.

متکی با تاکید بر لزوم تقویت و تسهیل رفت و آمدهای قانونی، مرزی و گشایش نقاط مرزی جدید و تقویت بازارچه های مرزی به ویژه منطقه اقتصادی دوقارون گفت: باید رفت و آمد های قانونی بین اتباع دو کشور تشویق و رفت و آمدهای غیر قانونی متوقف شود و نیز با جلوگیری از قاچاق کالا زمینه را برای توسعه مبادلات قانونی فراهم کرد.

وزیر خارجه از همکاری بین دو کشور ایران و افغانستان در حوزه بهداشت و درمان، دارو و ... خبر داد.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: برای اجرای توافقات انجام شده مقرر شد به منظور ارزیابی، نظارت و پیگیری توافقات، کمیته مشترک پیگیری به ریاست مدیران کل اقتصادی وزارت امور خارجه دو کشور تشکیل شود و هر 6 ماه یکبار در پایتخت دو کشور تشکیل جلسه دهد تا پیشرفت عملیات اجرایی توافقات را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن در اختیار وزرای خارجه قرار گیرد تا در صورت لزوم گزارش در اختیار روسای جمهور قرار گیرد تا هیچ مانعی نتواند در راه اجرای توافقات اختلال ایجاد کند.

متکی همدلی و همزبانی را از جمله مشترکات ملت ایران و افغانستان برشمرد و گفت: این ویژگی های مشترک گذشته دو ملت را به امروز رساند و چشم انداز و آینده را رقم می زند.

وی ادامه داد: ملت ایران در 30 سال گذشته با وجود اینکه خود مشکلاتی داشته با تمام وجود در کنار مردم افغانستان بود و در مقابل اشغال نخستین افغانستان توسط شوروی ما از افغانستان حمایت کردیم و هزینه آن را نیز پذیرا شدیم اما از آرمان خود کوتاه نیامدیم امروز هم جمهوری اسلامی ایران صادقانه ترین و صمیمانه ترین موضع را نسبت به ثبات و آرامش در افغانستان دارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در افغانستان این دو انتخابات را زمینه ای برای حرکت به سمت ثبات و آرامش برشمرد و گفت: مردم و دولت ایران همواره در کنار دولت و ملت افغانستان خواهند بود.

زلمای رسول وزیر امور خارجه افغانستان نیز در این نشست امضای سند توسعه همکاری بین دو کشور را گامی برای تحکیم روابط دو کشور دانست.

وی افزود: مذاکرات کمیسیون مشترک اقتصادی در فضایی دوستانه انجام شد و تلاش کردیم در موضوعات مختلف به توافق برسیم.