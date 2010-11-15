برگزاری دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش دو روزه که با شعار محوری توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و در 10 محور اصلی برگزار می‌شود، از 920 استاد و دانشجوی مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های معتبر سراسر دنیا به ویژه خاورمیانه دعوت به عمل ‌آمده است.

بر اساس این گزارش 335 مقاله علمی به این کنفرانس ارسال شده که از این تعداد 208 مقاله به تائید هیئت علمی کنفرانس رسیده که از مجموع 208 عنوان، 82 مقاله برای ارائه کنفرانس انتخاب شده و 126 مقاله نیز دیگر برای چاپ در کتاب کنفرانس برگزیده شده‌اند.

در مجموع 16 کارگاه تخصصی در دو سالن بزرگ با استفاده از 10 استاد برجسته بین‌المللی از ایران و سایر کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، آلمان و استرالیا در قالب این کنفرانس برپا ‌شده و علاوه بر این 82 مقاله کنفرانس نیز در سه سالن جداگانه ارائه می‌شود.

سیستم‌های هوشمند حمل و نقل، برنامه‌ریزی حمل و نقل، ایمنی ترافیک و ریسک و حمل و نقل و توسعه پایدار از جمله محورهای اصلی این کنفرانس اعلام شده، ضمن اینکه مهندسی ترافیک، اقتصاد حمل و نقل، مدیریت سیستم‌های حمل و نقل، آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک و قوانین و مقررات و تعامل سازمان‌ها در مدیریت ترافیک از دیگر موضوعات محوری کنفرانس مذکور محسوب می‌شوند.