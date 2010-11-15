به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی امروز در دومین روز از همایش سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به زمان بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی موقعیتی استراتژیک برای نظام دارد و در همین سطح باید به آن توجه شود.

وی افزود: در زمان رای اعتماد خلیلیان در مجلس در خصوص ضرورت توجه به خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی که مورد نیاز مردم است و اقتصادی کردن دامپروری و کشاورزی برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها به وی تاکید کردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه پنجساله و در ماده های 127 ، 128 و 129 که به امور مربوط به منابع آبی می پردازد عدم تعادل در سفره های آب زیرزمینی در بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس این برنامه وضعیت دشتها باید 25 درصد بهبود یابد.

لاریجانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به طرحهای آبخیزداری و اصلاح اقتصادی آب موظف شده است، گفت: دو میلیون هکتار شبکه های زهکشی در کشور انجام نشده است که ضرورت سرمایه گذاری در این بخش وجود دارد و این باید از اولویت های مهم وزارت جهاد کشاورزی باشد و اگر در این زمینه پیشنهادی دارند به مجلس ارائه کنند.

وی تصریح کرد: در ماده های 130 تا 136 برنامه پنجم به کشاورزی و دامپروری پرداخته شده است که بر اساس آن در محصولات اساسی مانند گندم، جو، دانه های روغنی، گوشت، نیشکر، ذرت و تخم مرغ و امنیت غذایی باید 7 درصد افزایش داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر سرمایه گذاری در سیستم های آبیاری افزود: باید سهم سالانه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مشخص شود تا تولید محصولات کشاورزی جهش پیدا کند و میزان آن باید در برنامه پنجم از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود.

لاریجانی در خصوص واردات بی رویه محصولات کشاورزی و دامی به کشور اظهار داشت: در سال گذشته تمامی مسئولیتها برای واردات به وزارت جهاد کشاورزی داده شد تا از ضرر و زیانی که کشاورزان، دامپروران از ورود محصولات کشاورزی و دام های زنده متحمل می شدند، جلوگیری شود.

وی افزود: واردات فقط با تعرفه کنترل نمی شود و اگر وزارت جهاد کشاورزی در محصولی به خودکفایی رسیده است می تواند واردات آن را کاملا ممنوع کند و این از اختیاراتی است که مجلس به وزارت جهاد کشاورزی داده است.

لاریجانی در خصوص صنایع جانبی کشاورزی تصریح کرد: باید در بسیاری از مناطق صنایع جانبی فراهم شود تا کشاورزان از افزایش درآمد برخوردار شده و در روستاها بمانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید از ظرفیتهای بانکی برای توسعه کشاورزی و دامپروری استفاده کرد تا در این بخش توسعه مطلوبی ایجاد شود.

وی با تاکید بر آموزش تکنولوژی کشاورزی به کشاورزان گفت: برای جلوگیری از استفاده بی رویه از سموم کشاورزی و مشکلات بهداشتی در مردم باید مسائل آموزشی جدی گرفته شود.

لاریجانی با بیان اینکه استاندارد محصولات کشاورزی و دامی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، گفت: برای این وزارتخانه اهرم های قانونی خوبی تدوین شده که وزارت جهاد کشاورزی باید برای رسیدن به اهداف خود از آنها استفاده کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به واگذاری بخشی از تصدی گریهای این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: باید تعاونی های مرغداران تقویت شوند و با تعهد خرید تولیدات آنها نیاز داخل تامین شده و زمینه صادرات فراهم شود.

وی در خصوص هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی گفت: دغدغه مجلس این است که با اجرای هدفمندی یارانه ها به تولید محصولات کشاورزی و دامپروری آسیب وارد شود که باید وزارت جهاد کشاورزی زمینه حمایت از این بخش را فراهم کند.

لاریجانی افزود: رئیس جمهور از تدوین بسته ای برای بخش کشاورزی خبر داده است که در آن حمایتهایی از این بخش در نظر گرفته شده است که امیدواریم متولیان امر مکانیزم هایی را برای صیانت از این بخش در نظر گرفته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص خسارتهای ناشی از خشکسالی و سرمازدگی به بخش کشاورزی گفت: در بخشی از مناطق کشاورزان و باغداران نگران پرداخت بیمه محصولات کشاورزیشان بودند که باید وزارتخانه راهکارهایی را برای جلوگیری از این نگرانیها ارائه کنند.