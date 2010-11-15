قاچاق و شرارت در نوار مرزی کشور به حداقل رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرتیپ حسین ذوالفقاری روز دوشنبه در مراسم پایانی رزمایش همت مضاعف در مرزهای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در رزمایش بزرگ همت مضاعف توان عملیاتی و اطلاعاتی مرزبانان شرق کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج مطلوبی بدست آمد.

سرتیپ ذوالفقاری با اظهار خرسندی از توانمندی و ظرفیت بالای مرزبانان بیان داشت: تلاش نیروهای سپاه و بسیج امنیت مرزهای کشور را به جایگاه مطلوبی رسانده است.

وی گفت: مرزبانان غیور ایران در بدترین شرایط جوی و با پشت سر گذاشتن مشکلات فراوان امکان کوچک ترین تجاوز را از بیگانگان گرفته اند.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: توانمندی مرزبانی ایران در حد بالایی است و حتی قدرت های بزرگ نتوانسته اند با تحرکات ایضایی خود خللی در وحدت بین مردم سیستان و بلوچستان ایجاد کنند و در پیشبرد اهداف خود ناتوان مانده اند.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی این رزمایش طی 35 نشست و در مدت زمان دو ماه طراحی شد و در مرحله نخست آن، آزمایش نقاط آلوده به صورت نامحسوس توسط نیروها در منطقه مورد نظر انجام گرفت.

وی گفت: در این رزمایش استفاده از سامانه های راداری، پرنده های بدون سرنشین، سامانه های دید در شب، سامانه ارتباطی دیده بانی الکترونیکی و عملیات تصویری ضد کمین با موفقیت انجام شد.

ذوالفقاری بیان داشت: نیروهای مرزبانی در این رزمایش آموزش های حفاظتی و امنیتی را فرا گرفتند و سناریوی که برای این رزمایش طراحی شده بود در نهایت با موفقیت اجرا شد.

رزمایش همت مضاعف با شرکت نیروهای مرزبانی استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی در منطقه مرزی میرجاوه به مدت سه روز برگزار شد.