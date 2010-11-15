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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

20 هزار جلد کتاب خطبه غدیر در همدان توزیع شد

20 هزار جلد کتاب خطبه غدیر در همدان توزیع شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر گفت: 20 هزار جلد کتاب خطبه غدیر برای برگزاری مسابقه خطابه غدیردر استان همدان توزیع شده است.

حجت الاسلام داوود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه امسال کار اجرایی مسابقه بزرگ خطابه غدیر به شهرستان ملایر واگذار شده است، افزود: اجرای این مسابقه حاصل همکاری اداره تبلیغات اسلامی ملایر و حوزه علمیه این شهرستان با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان است.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه از نوزدهم آبان تا سوم آذرماه برگزار می شود، گفت: مکان تعیین شده برای تهیه کتاب و سئوالات مسابقه دفاتر تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان همدان اعلام شده است.

حجت الاسلام عباسی یادآور شد: مراسم قرعه کشی همزمان در روز عید سعید غدیر خم با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار و جوایز نفیسی ازجمله سفر به عتبات عالیات، مشهد مقدس و سکه تمام بهار آزادی اهدا می شود.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر از برگزاری مراسم خطبه خوانی از خطبه غدیر در سراسر استان همدان خبر داد و گفت: تبلیغ خطبه غدیر و تبدیل کردن آن به یک فرهنگ، هدف اصلی برگزاری این مراسم است.

حجت الاسلام عباسی اضافه کرد: در پایان مراسم به قید قرعه به 40 نفر از شرکت کنندگان جوایز نفیسی اهدا می شود.

کد مطلب 1192355

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